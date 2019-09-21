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SURİYE SINIRINDAN HELİKOPTER HAREKETLİLİĞİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 12:00 | Son Güncelleme

6’NCI ORTAK HAVA DEVRİYESİ BAŞLADI Türkiye ile ABD helikopterleri Suriye’nin kuzeyinde 6’cnı hava devriyesini başlattı.

6’NCI ORTAK HAVA DEVRİYESİ BAŞLADI

Türkiye ile ABD helikopterleri Suriye’nin kuzeyinde 6’cnı hava devriyesini başlattı. Sabah saatlerinde Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı’na inen TSK’ya ait 2 helikopter yakıt takviyesi ve personellerin binişinin ardından havalandı. Türk helikopterlerin ardından aynı noktaya Suriye yönünden gelen ABD’ye ait 2 helikopter iniş yaptı. ABD helikopterleri de ABD askerlerinin binmesinin ardından havalandı ve 4 helikopter birlikte Suriye yönüne gitti. Bu hafta iki kez yapılan ve toplamda 6’ncısı gerçekleşen helikopter devriyesinin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Telabyad ile Resulayn arasında yapılacağı belirtildi. Yaklaşık 1 saat sürmesi planlanan devriyenin ardından helikopterler yeniden üslerine dönecek.

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