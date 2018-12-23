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Suriye sınırını geçmek isterken kanalda boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 12:51 | Son Güncelleme

Suriye sınırını geçmek isterken kanalda boğuldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 85 yaşındaki Suriyeli kadın, yasa dışı yollardan sınırı geçmek isterken boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ilçede ikamet eden Meryem Abid (85), Tatlıca Mahallesi yakınlarında tahliye kanalını kullanarak Suriye sınırını geçmeye çalışırken boğuldu. Yaşlı kadının kanalette boğulduğunu fark eden çobanlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerince cesedi kanaldan çıkarılan yaşlı kadının 4 gün önce evden çıktığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

Meryem Abid'in cesedi, otopsi için Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Akçakale kadın sınır Suriye Şanlıurfa yaşlı

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