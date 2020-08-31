Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını

Hatay’ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalında, iki ayrı noktada orman yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çabala Mahallesi karşısında yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan, Bayırbucak Türkmendağı bölgesine rejim güçlerinin saldırıları sonrası, Murtlu ve Kelez bölgesinde orman yangını çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sınırın sıfır noktasına kadar ilerlerken, yangının Türkiye’ye sıçrama ihtimaline karşı Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin hazır bekletildiği öğrenildi.

