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Suriye tarafındaki ABD konvoyu, Nusaybin’den görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:37 | Son Güncelleme

Irak yönünden gelen ABD’nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoyun, Suriye’nin Haseke’ye bağlı Kamışlı ilçesi üzerinden kentin iç kısımlarına doğru ilerlemesi Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.Nusaybin’in karşısındaki Suriye’nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı.

Suriye tarafındaki ABD konvoyu, Nusaybin’den görüntülendi

Irak yönünden gelen ABD’nin gönderdiği belirtilen 400 araçlık konvoyun, Suriye’nin Haseke’ye bağlı Kamışlı ilçesi üzerinden kentin iç kısımlarına doğru ilerlemesi Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.
Nusaybin’in karşısındaki Suriye’nin Kamışlı kentinde dün gece saatlerinde ABD konvoyu hareketliği yaşandı. Irak yönünden gelen 400 araçlık konvoyda, kapalı tırlar, askeri araç kamyonetler, zırhlı araçlar, akaryakıt tankeri gibi araçlar yer aldığı görüldü. Konvoyun geçişi sırasında Nusaybin ilçesinden görüntülenirken, konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.

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