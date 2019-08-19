Suriye: Türk konvoyu Han Şeyhun'a silah taşıyor

İddialara göre, konvoy hava saldırılarıyla durduruldu.Suriye resmi haber ajansı SANA, Türk askeri araçlarının, İdlib vilayetinin Han Şeyhun kasabasındaki "teröristlere" silah taşıdığını öne sürdü.

Suriye Dışişleri Bakanlığından resmi bir kaynağın SANA'ya yaptığı açıklamaya göre, "Mühimmat, silah ve askeri teçhizat dolu Türk araçları, bu sabah Suriye-Türkiye sınırını geçti ve BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü listesindeki El Nusra Cephesi'nin bozguna uğramış teröristlerine yardım etmek üzere Han Şeyhun'a gitmek için Sarakip kentine girdi. Bu, Türk rejiminin terörist gruplara verdiği sınırsız desteğin sürdüğünü bir kez daha teyit etti" dedi.

Söz konusu kaynak, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin, egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak gördüğü bu olayı "şiddetle kınadığını" söyledi. Uluslararası hukukun da ihlal edildiğini belirten Suriyeli kaynak, bu gelişmenin, Han Şeyhun'daki "terörist kalıntılarıyla" mücadelelerini sürdürmeye yönelik kararlılıklarını etkilemeyeceğini ifade etti.