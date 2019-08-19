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Suriye: Türk konvoyu Han Şeyhun'a silah taşıyor

19.08.2019 12:56 | Son Güncelleme

Suriye resmi haber ajansı SANA, Han Şeyhun'daki "teröristlere" silah taşıyan bir Türk askeri konvoyunun İdlib'e girdiğini öne sürdü.

Suriye: Türk konvoyu Han Şeyhun'a silah taşıyor

İddialara göre, konvoy hava saldırılarıyla durduruldu.Suriye resmi haber ajansı SANA, Türk askeri araçlarının, İdlib vilayetinin Han Şeyhun kasabasındaki "teröristlere" silah taşıdığını öne sürdü.

Suriye Dışişleri Bakanlığından resmi bir kaynağın SANA'ya yaptığı açıklamaya göre, "Mühimmat, silah ve askeri teçhizat dolu Türk araçları, bu sabah Suriye-Türkiye sınırını geçti ve BM Güvenlik Konseyi'nin terör örgütü listesindeki El Nusra Cephesi'nin bozguna uğramış teröristlerine yardım etmek üzere Han Şeyhun'a gitmek için Sarakip kentine girdi. Bu, Türk rejiminin terörist gruplara verdiği sınırsız desteğin sürdüğünü bir kez daha teyit etti" dedi.

Söz konusu kaynak, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin, egemenlik ve toprak bütünlüğünün ihlali olarak gördüğü bu olayı "şiddetle kınadığını" söyledi. Uluslararası hukukun da ihlal edildiğini belirten Suriyeli kaynak, bu gelişmenin, Han Şeyhun'daki "terörist kalıntılarıyla" mücadelelerini sürdürmeye yönelik kararlılıklarını etkilemeyeceğini ifade etti.

"Konvoy bombardıman nedeniyle durdu" iddiası

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ve Rusya'nın, hava saldırılarıyla konvoyun İdlib'deki ilerleyişine engel olduğunu öne sürdü. Gözlemevi, askeri konvoyun bu saldırılar nedeniyle İdlib kırsalındaki Maret el Numan'da durduğunu iddia etti.

Reuters'ın haberine göre, Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, hava saldırıları sonucunda, konvoya eşlik eden silahlı muhaliflerden birinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, bombardımanda yaralananlar da olduğu bildirildi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı da konvoyun bugün İdlib'e girdiğini ancak yoğun bombardıman nedeniyle durmak zorunda kaldığını iddia etti.

Suriye'de rejm yanlısı güçler 2014 yılından sonra ilk kez dün Han Şeyhun'a girmişti.

Han Şeyhun'un bulunduğu İdlib vilayetinin kontrolü büyük oranda Heyet Tahrir Şam grubunun elinde. El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi, adını Heyet Tahrir Şam (HTŞ) olarak değiştirmişti. Türkiye, HTŞ'yi Ağustos 2018'de terör örgütü listesine almıştı.

DW,AFP,rtr,dpa/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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