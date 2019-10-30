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Suriye: ‘Türk ve Suriye Ordusu Arasında Yoğun Çatışma Yaşanıyor’

30.10.2019 17:41 | Son Güncelleme

Suriye Devlet haber ajansı, Resulayn yakınlarında Suriye birlikleriyle Türk askerleri arasında yoğun çatışma yaşandığını iddia etti, AFP de dün iki taraf arasında çatışma yaşandığını duyurmuştu

Suriye: ‘Türk ve Suriye Ordusu Arasında Yoğun Çatışma Yaşanıyor’

Suriye Devlet haber ajansı, Resulayn yakınlarında Suriye birlikleriyle Türk askerleri arasında yoğun çatışma yaşandığını iddia etti, AFP de dün iki taraf arasında çatışma yaşandığını duyurmuştu

Suriye Devlet haber ajansı SANA, Suriye’nin kuzeyindeki Resulayn yakınlarında Suriye birlikleriyle Türk askerleri arasında yoğun çatışmaların yaşandığını iddia etti.

SANA’nın haberinde El Hava’da konuşlu Türkiye destekli muhalif gruplar tarafından Resulayn’daki Tel El-Ward köyündeki yerleşim yerlerinin havan topuyla hedef alındığı da iddia edildi. SANA’nın haberinde çatışmayla ilgili henüz başka ayrıntı yer almadı.

Türkiye’nin desteklediği muhalifler de son günlerde, Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla yaptığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ile varılan ateşkes anlaşması kapsamında YPG’nin çekildiği sınır kenti Resulayn’da ara ara çatışmaların yaşandığını duyurmuştu.

Suriye birlikleri Suriye Demokratik Güçleri ile sağlanan anlaşma kapsamında bu bölgede konuşlanmaya başlamıştı.

Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde Resulayn ve Tel Abyad arasında Barış Pınarı Harekatı’nı başlatmış ancak harekata ABD ile varılan mutabakatın ardından önce verilmiş, YPG’nin bu bölgeden çekilmesiyle birlikte de kalıcı olarak durdurulmuştu.

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