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Suriye, Türkiye'nin gözlem noktasının bulunduğu bölgeyi ele geçirdi

23.08.2019 13:52 | Son Güncelleme

Suriye Devlet Televizyonu rejim güçlerinin Hama’daki toprakların kontrolünü eline geçirdiğini duyurdu. Kontrolün ele geçirildiği iddia edilen Morek köyünde Türkiye'nin 9 nolu gözlem noktası bulunuyor.

Suriye, Türkiye'nin gözlem noktasının bulunduğu bölgeyi ele geçirdi

Suriye Devlet Televizyonu rejim güçlerinin Hama’daki toprakların kontrolünü eline geçirdiğini duyurdu.

Haberde bölgedeki Latamneh, Latmin, Kfar, Zeita, Lahaya ve Morek köylerinden kontrolün ele geçirildiği belirtildi.

Morek aynı zamanda Türkiye’nin gözlem noktası bulunuyor.

Bölgedeki gözlem noktasının durumu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. 4 gün önce bölgede bulunan 9 nolu gözlem noktasına giden Türk askerlerine yönelik hava saldırısı düzenlenmiş olayda 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Dün de Suriye güçlerinin ülkenin kuzeybatısındaki Türki askeri gözlem noktalarından birine ateş açtığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklamayı iki Türk yetkili Reuters haber ajansına yaptı. Anadolu Ajansı ateş açılan gözlem noktasının Han Şeyhun’un kuzeyindeki olduğunu belirtti ve bunu Suriye jetlerinden açılan taciz ateşi olarak nitelemişti.

Habere göre olayda hayatını kaybeden ya da yaralanan bulunmadığı, gözlem noktasında da herhangi bir zarar olmadığı kaydedilmişti.

Türkiye daha önce Rusya ile sağlanan mutabakat çerçevesinde bölgede 12 gözlem noktası kurmuştu. Rusya’nın hava desteği sağladığı Suriye’de rejim güçleri bu hafta ciddi bir ilerleme sağlayarak birçok bölgede kontrolü ele geçirdi. Dün de rejim güçleri İdlib yakınlarındaki Soran kasabasını ele geçirmelerinin ardından burada bir insani geçiş koridoru açtıklarını duyurmuşlardı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkiye gözlem noktası

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ne bekleniyorduki. rus-abd birlikte bütün kimsularimizla aramizi bozdular. hükümet edenler simdi ne olacak.
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