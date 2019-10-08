ABD’de akademisyen olarak görev yapan Ortadoğu ve terör konusunda uzman siyaset bilimci Doç. Dr. Maya Arakon Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna olası operasyonunu ve operasyon seyrine göre muhtemel senaryoları değerlendirdi. Arakon, Suriye’nin Türkiye’nin Vietnam’ı olabileceği söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Arakon Fırat’ın doğusuna Türkiye’nin askeri bir operasyon düzenleme kararının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump’ın kendi iç seçmenlerine mesaj amaçlı popülist kararlar olduğunu vurguladı. “Amerika’nın Vietnam’da yaşadıklarını Türkiye’de Suriye’de yaşayabilir. Suriye Türkiye’nin Vietnam’ı olabilir. Açıkçası Türkiye Suriye’de bir batağa saplanabilir diye endişeleniyorum.” dedi. Maya Arakon ”Bu Trump’ın aldığı kişisel bir karar. Sağ kolu olan Cumhuriyetçi senatörler bile karardan memnun değil. En yakınları bile Amerikan askerlerinin orada kalması gerektiğini ifade ediyor. Trump’ın almış olduğu bu kararla birlikte uzun vadede Amerika’nın güvenilirliği sorgulanacaktır.” Değerlendirmesinde bulundu.

Arakon, “Pentagon’un oradan çekilmek istemediğini biliyoruz. Bunu Trump’ın azil sürecinden dikkatleri başka bir yöne çekmek için aldığı bir karar ve önümüzdeki yıl yapılacak seçimlere kadar oynayacağı bir hamle olarak görüyorum. 2016 seçimleri öncesinde Irak’taki ABD askerlerini geri getirme vaadinde bulunmuştu” ifadelerini kullandı. “Çok karanlık bir pazarlık” Amerika’nın Suriye’den çıkması halinde bölgede büyük otorite boşluğu doğacağını belirten Arakon, iki başkan tarafından alınan karşılıklı kararlarla ilgi büyük soru işaretleri olduğunu savundu. “Türkiye’nin nereye kadar gireceğini bilmiyoruz. Trump, Türkiye’yi ‘sınırlar aşılırsa’ diye tehdit etti ama bu sınırların ne olduğunu bilmiyoruz. İki başkanın arasında geçen pazarlıkta nelerin konuşulduğunu bilmiyoruz” şeklinde konuştu. Maya Arakon, IŞİD’in yeniden güç kazanması, IŞİD’li mahkumların serbest kalması ihtimali, Rusya’nın doğabilecek otorite boşluğunu doldurması olasılığına değinerek ABD’nin Suriye’den çıkması halinde pek çok soru işaretinin olacağını vurguladı.