Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresi

"Türkmen davasının özellikle Türkmen Meclisinin de kuruluşuyla taçlanması, gelişim kaydetmesi, Dr. Vecih Cuma'nın liderliğinde çok daha kurumsal, demokratik biçimde yoluna kararlılıkla devam etmesinde çok önemli liderlik gösteren bir sembol var. O sembol bugün sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde değil, tüm dünyadaki Suriye Türkmen davasına da liderlik ediyor. İşte o liderin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamını getirdim."

Suriye Türkmen Meclisi 5. Olağan Kongresinin Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Çobanbey beldesinde düzenlenen açılış töreninde konuşan Kıran, çok farklı bir heyecanla Çobanbey'e geldiklerini ve gönüllerinde her zaman Suriye Türkmen davasını taşıdıklarını söyledi.

"Suriye'nin geleceğine inanmayanlar, Suriye'nin geleceğini zulüm ve şiddette görenler, bugün Suriye Türkmenlerinin bu salonda gösterdikleri kararlılık ve dirayetle bir kez daha hüsrana uğradıklarını ve uğramaya mahkum olduklarını anlayacaklardır." diyen Kıran, şehitlerin kanıyla sulanan Türkmen davasının daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini vurguladı.

Kıran, "Tıpkı Çanakkale gibi Suriye halkı da kendisi için bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi vermekte ve tıpkı Çanakkale gibi Arap kanı ile Türk kanı birbirine karışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti olarak Suriye'deki tüm etnik grupların çektiği acıları paylaşıyor ve bu acıların dindirilmesi için Araplarla, Kürtlerle, Çerkezlerle, Ezidilerle, Keldanilerle onların da zulmünü dindirmek için çalıştığımızı burada bir kez daha hatırlatmak istiyoruz." diye konuştu.

Suriye'nin geleceğinin aydınlık olduğunun altını çizen Kıran, "Suriye'nin geleceğini bugün Suriye Ulusal Koalisyonuyla, Suriye Müzakere Komitesiyle ve Türkiye'nin çabalarıyla kurulan Anayasa Komitesiyle devam eden siyasi çözüm süreciyle birlikte inşa etmek için Türkiye Cumhuriyeti, Suriye Türkmenleri başta olmak üzere tüm etnik gruplarla birlikte istişare içerisinde çabalarını sürdürmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.