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Suriye Türkmen Meclisi heyeti Hatay'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 21:42 | Son Güncelleme

Suriye Türkmen Meclisi heyeti Hatay'da

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma ve beraberindekiler, Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki YİBO konteyner kentinde yaşayan Suriyeli Bayırbucak Türkmenlerini ziyaret etti.

Cuma ve beraberindekiler, konteyner kentinde yaşayan Türkmen ailelerle görüşüp bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi aldı.

Ardından meclisin Yayladağı ofisine geçen Cuma, burada toplantı gerçekleştirdi.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Türkmendağı bölgesinde yaşanan çatışmalarda şehitler verdiklerini söyledi.

Bayırbucak bölgesine rejim güçlerince yapılan topçu saldırılarının ara ara devam ettiğini ifade eden Cuma, bölgede kayıplar yaşandığını belirtti.

Türkmen şehit ailelerini ziyaret ettiklerini dile getiren Cuma, ''Kardeşlerimize başsağlığı diledik, ailelerimize söz veriyoruz, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Onların geride kalan aileleri bizlere emanettir. Bayırbucak Türkmen yurdudur ve ilelebet böyle kalacaktır.'' dedi.

Cuma, meclis olarak özgür vatana dönüş çağrısını Bayırbucak içinde yaptıklarını aktararak, ''Türkmendağı'nın yiğit insanları bu bölgelere yakın yerlere gelsinler. Allah'ın izniyle zaferin yakın olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Biz tekrar vatanımıza Türkmendağı'mıza döneceğiz.'' şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
hatay yayladağı Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma

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