Suriye Türkmen Meclisi, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere yoğun saldırılarını kınadığını açıkladı.

Meclis'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivillere yönelik 25 Nisan tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Astana anlaşmaları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilen yerlerde sivil halk ve çocuklar durmaksızın bombalanmaktadır. Zalim Esed rejimini insanlığa karşı işlediği suçlardan ötürü şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplumu bu husus hakkında en kısa zamanda gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Saldırıların şiddetlenmesi sonucu sivil kayıpların da arttığına işaret edilen açıklamada, "Biz Suriye Türkmen Meclisi olarak bölgede yaşanan gelişmeleri derin bir üzüntü ile takip ediyoruz. Yaşananlar üzerine bölge halkının can ve mal güvenliği açısından kaygı duyuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.