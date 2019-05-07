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Suriye Türkmenlerinden "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki saldırılara tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 18:19 | Son Güncelleme

Suriye Türkmen Meclisi: - "Zalim Esed rejimini, insanlığa karşı işlediği suçlardan ötürü şiddetle kınıyoruz" - "Uluslararası toplumu bu husus hakkında en kısa zamanda gerekli adımları atmaya çağırıyoruz"

Suriye Türkmen Meclisi, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere yoğun saldırılarını kınadığını açıkladı.

Meclis'den yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerinin, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki sivillere yönelik 25 Nisan tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Astana anlaşmaları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak ilan edilen yerlerde sivil halk ve çocuklar durmaksızın bombalanmaktadır. Zalim Esed rejimini insanlığa karşı işlediği suçlardan ötürü şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplumu bu husus hakkında en kısa zamanda gerekli adımları atmaya çağırıyoruz." ifadesi yer aldı.

Saldırıların şiddetlenmesi sonucu sivil kayıpların da arttığına işaret edilen açıklamada, "Biz Suriye Türkmen Meclisi olarak bölgede yaşanan gelişmeleri derin bir üzüntü ile takip ediyoruz. Yaşananlar üzerine bölge halkının can ve mal güvenliği açısından kaygı duyuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

- "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki son durum

Esed rejimi askerleri ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ile Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki yerleşimlere 25 Nisan'dan itibaren yoğun saldırlar düzenliyor.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki sivil yerleşimlere son 5 günde düzenlenen saldırılarda en az 82 sivil hayatını kaybetti.

Saldırılara maruz kalan bölgelerde yaşayan siviller, göç etmeyi sürdürüyor. Çok sayıda sivil, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Atme, Deyr Hassan Kah ve Kefer Lusin kamplarına sığınıyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etmişti. Türkiye ve Rusya, rejim güçlerinin, bu kapsamda başlatılan ateşkes sürecini ihlal eden saldırıları karşısında, söz konusu bölge için ek bir mutabakata varmıştı. Rejim, 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen destekçilerinin yardımıyla saldırılarına devam ediyor. Astana Anlaşmaları çerçevesinde, Esed rejiminin garantörü olan Rusya'nın rejim saldırılarını önleme yükümlülüğü bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Esed İdlib Gerginliği Azaltama Bölgesi Suriye

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