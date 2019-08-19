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‘Suriye Uçakları Türk Askeri Konvoyu Yakınlarını Vurdu’

19.08.2019 14:45 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının haberine göre Suriye savaş uçakları ülkenin kuzeybatısında Türk askeri konvoyunun yakınlarını vurdu

‘Suriye Uçakları Türk Askeri Konvoyu Yakınlarını Vurdu’

Reuters haber ajansının haberine göre Suriye savaş uçakları ülkenin kuzeybatısında Türk askeri konvoyunun yakınlarını vurdu.

Ajans haberini Suriye devlet medyasına ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi adlı gruba dayandırdı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre Türk askeri konvoyu hava saldırıları sonrasında otobanda durdu.

Gözlemevi konvoya eşlik eden bir savaşçının öldüğünü de belirtti.

Suriye devlet medyası ise Türk askeri konvoyunu saldırı eylemi olarak niteledi ve konvoyun Khan Sheikhoun’daki direnişçilere yardım etmek için Suriye’ye geldiğini iddia etti.

Gece saatlerinde Suriye ordusunun Khan Sheikhoun’a yaklaştığı belirtiliyor.

Khan Sheikhoun 2014 yılında muhaliflerin kontrolüne geçmişti.

İdlib muhaliflerin elinde kalan son bölge.

Birleşmiş Milletler Nisan ayından bu yana bölgede devam eden çatışmalarda en az 500 sivilin hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin Türkiye sınırında sıkıştığını belirtiyor.

Yaklaşık 4 milyon Suriyeli’yi topraklarında barındıran Türkiye daha fazla Suriyeli kabul edemeyeceğini açıklamıştı.

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