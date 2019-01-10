Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı'nın Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği iddiası

Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük'ün birkaç gün önce Suudi Arabistan'a ziyarette bulunduğu iddia edildi.

Lübnan merkezli Cumhuriyet gazetesinin bazı kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Memlük'ün, Riyad yönetimi ile ilişkilerinde yeni bir döneme zemin hazırlamak üzere birkaç gün önce Suudi Arabistan'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Suudi Arabistan ile Beşşar Esed rejimi arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının an meselesi olduğuna değinilen haberde, Suudi Arabistan'ın stratejik bir dönüş yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Bu arada Arap basını, rejimin Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük'ün, ziyaret kapsamında Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmüş olabileceğini de yazdı.

Memlük, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğinin 7 yıl sonra yeniden görevine başlamasının ardından Mısır'a geçen ay sürpriz bir ziyarette bulunarak ülkenin İstihbarat Birimi Başkanı Abbas Kamil ile görüşmüştü.

