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Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 21:04 | Son Güncelleme

Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sınır dışı edildiği iddialarına ilişkin açıklama yapıldı - Açıklamadan: - "Son dönemdeki gelişmelere ilişkin olarak ilgili kurumlardan aldığımız bilgilere göre, uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" - "Türk yetkililerin en üst düzeyde ifade ettiği üzere, Türkiye'de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyon söz konusu değildir" - "Ülkemize dönünceye dek, Türkiye çatısı altında birlikte dostça, kardeşçe yaşama nifak ekmeye çalışanların karşısında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz"

Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sınır dışı edildiği iddialarına ilişkin son dönemde uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriye vatandaşların sınır dışı edildiğine dair haberlerin takip edildiği vurgusu yapılarak, Suriye'deki şiddetten kaçanlara uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'de "geçici koruma" sağlandığı belirtildi.

Türk makamlarının resmi verilerine göre, 18 Temmuz 2019 itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 634 bin 378 Suriyelinin "geçici koruma" statüsü altında barış ve huzur içerisinde misafir edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyeli, Türkiye'nin kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Türk devletine ve milletine müteşekkirdir. Son dönemdeki gelişmelere ilişkin olarak ilgili kurumlardan aldığımız bilgilere göre, uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türk yetkililerin en üst düzeyde ifade ettiği üzere, Türkiye'de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyon söz konusu değildir."

- "Türkiye, milyonlarca Suriyeliye misafirperverlik gösteren dost ülke"

Açıklamada, Türk hükümetince yürütülen göç stratejisi çerçevesinde, kamu düzenini sağlamak üzere başlatılan çalışmalarda, kayıtsız kaçak göçmenlere ve başka şehirde kayıtlı olmasına rağmen İstanbul'da yaşayan Suriyelilere yönelik bir takip sürecinin işletildiğinin gözlemlendiği vurgulandı.

İstanbul'da yapılan çalışmalarda Suriyelilere kayıtlı bulundukları illere dönme çağrısının yapıldığı ve çağrının ardından bu kişilerin bırakıldığına dikkat çekilen açıklamada, sadece kayıtsız Suriyelilerin geçici barınma merkezlerine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüştüğümüz yetkililer, Türk hükümetinin, izlediği insani ve dengeli politika gereğince, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan vatandaşlarımızı kesinlikle sınır dışı etme niyetinde olmadığını vurgulamışlardır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin taraf olduğu BM Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi gereğince de "geri göndermeme" ilkesine titizlikle riayet ettiğine vurgu yapılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Köklü bir göç geleneğine sahip ve tarihin her döneminde mazlumlara kucak açmış olan, neredeyse tüm dünyanın duyarsız kaldığı Suriye insani krizinde sorumluluk alıp savaştan kaçan Suriyelilere kapısını açan ve 2011 yılından bu yana milyonlarca Suriyeliye misafirperverlik gösteren dost ülke Türkiye’nin bu politikasında bir değişim olmadığını görmekteyiz."

Açıklamada, Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti'nin Türkiye'deki Suriyelileri ilgilendiren tüm süreçlerin takipçisi olacağına işaret edilerek, "Ülkemize dönünceye dek Türkiye çatısı altında birlikte dostça, kardeşçe yaşama nifak ekmeye çalışanların karşısında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

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