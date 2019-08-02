Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama

Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sınır dışı edildiği iddialarına ilişkin son dönemde uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Suriye Ulusal Koalisyonu ve Suriye Geçici Hükümeti, Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilere ilişkin basında ve sosyal medyada yer alan iddialar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriye vatandaşların sınır dışı edildiğine dair haberlerin takip edildiği vurgusu yapılarak, Suriye'deki şiddetten kaçanlara uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye'de "geçici koruma" sağlandığı belirtildi.

Türk makamlarının resmi verilerine göre, 18 Temmuz 2019 itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 634 bin 378 Suriyelinin "geçici koruma" statüsü altında barış ve huzur içerisinde misafir edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyeli, Türkiye'nin kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Türk devletine ve milletine müteşekkirdir. Son dönemdeki gelişmelere ilişkin olarak ilgili kurumlardan aldığımız bilgilere göre, uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan bazı iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türk yetkililerin en üst düzeyde ifade ettiği üzere, Türkiye'de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyon söz konusu değildir."