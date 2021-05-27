Suriye Uluslararası Kamuoyunun Tepkileri Arasında Sandık Başına Gitti

Arap medyasındaysa Suriye genelinde Esad hükümetini ve seçimleri protesto eden grupların görüntülerine yer verildi. Özellikle 2011’de ilk eylemlerin başladığı Dara’da geniş katılımlı bir protesto düzenlendiği görüldü.

Esad, Suriye halkının batılı devletlerin söylediklerine itibar etmediğini, önemli olan başka devletlerin değil Suriye halkının ne söylediği olduğunu belirtti.

Devlet televizyonunda Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın da Şam’da oy kullanırken çekilen görüntüleri yayınladı. Esad oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada uluslararası kamuoyunun seçimlerin adil ve şeffaf olmadığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

Suriye’de iç savaşın başladığı 2011 yılından buy ana ikinci kez başkanlık seçimleri yapılıyor. Uluslararası kamuoyu ülkede seçimlerin adil bir ortamda yapılmadığı eleştirisinde bulunuyor. Seçimlere Devlet Başkanı Beşar Esad’ın haricinde iki aday daha katıldı. Esad, 2000 yılından bu yana ülkeyi yönetiyor. Beşar Esad, babası Hafız Esad’ın ardından ülkede başkanlık koltuğuna oturdu.

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye hükümetinin BM’nin 2254 sayılı kararına uymadığını ve yeni bir anayasa oluşturmadan seçimlere gittiğini söyledi.

Beşar Esad’ın, ülkede son olarak 2014 yılında yapılan seçimlerde yüzde 89 oy aldığı açıklanmıştı. Esad ailesi 1970 yılında ülkede yapılan darbeden bu yana Suriye’de iktidarda bulunuyor.

Esad yönetimi, seçimlerin adil olmadığını söyleyen ülkelerin ülkedeki terrorist grupları finanse edenler olduklarını iddia ediyor.

Esad’ın bu seçimleri de yüksek bir oy oranıyla kazandığının açıklanması ve Beşar Esad’ın 7 sene daha devlet başkanlığı koltuğuna oturma hakkı kazanması bekleniyor.

Türkiye'den Suriye seçimlerine tepki

Türkiye de Suriye’de yapılan seçimlere tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “Suriye rejimi tarafından bugün düzenlenen seçimler halkın hür iradesini yansıtmayan gayrimeşru bir nitelik taşımaktadır.

Serbest ve adil olmayan şartlarda tertiplenen sözkonusu seçimler, Suriye ihtilafının siyasi çözümüne ilişkin BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararının lafzı ve ruhuyla bağdaşmadığı gibi rejimin siyasi sürece ilişkin samimiyetsiz yaklaşımını da ortaya koymaktadır. Rejimin sonucu malum seçimleri öne sürerek suni meşruiyet sağlama girişimlerine izin verilmemesi ve BM kolaylaştırıcılığında, Suriyelilerin sahipliğinde ve öncülüğünde yürütülen siyasi sürecin kesintisiz devam ettirilmesi önem taşımaktadır. Türkiye, bu yöndeki gayretlerini Suriye halkıyla dayanışma içinde kararlılıkla sürdürecektir” denildi.

