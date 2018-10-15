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Suriye-Ürdün sınır kapısı 3 yıl sonra yeniden açıldı

15.10.2018 14:20 | Son Güncelleme

2015’ten bu yana kapalı olan Suriye-Ürdün arasındaki Nasip Sınır Kapısı bugün tekrar açıldı.

Suriye-Ürdün sınır kapısı 3 yıl sonra yeniden açıldı

Golan Tepeleri’nde yer alan Kuneytra Sınır Kapısı’nın da açıldığı bildirildi. Bu kapıdan sadece BM gözlemcileri geçebilecek.Suriye ile Ürdün arasındaki Nasip Sınır Kapısı'nın bugün yerel saatle 08.00'de yeniden açıldığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra, üç yıldır kapalı olan sınır kapısının sivillere ve ticari trafiğe açıldığını duyurdu. Ürdünlü bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yolcuları ve ticari malları kabul etmeye hazır olduklarını" söyledi. Yetkili, ilk başta yavaş seyretmesini bekledikleri sınırdaki hareketliliğin ilerleyen günlerde artacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Petra haber ajansı, iki ülke arasında varılan anlaşmaya göre "Suriye'ye geçecek olan Ürdün vatandaşlarının kendi arabalarında ya da başka bir araçta yolcu olarak geçebileceklerini, nakliye araçlarının da geçişine izin verileceğini" duyurdu. Ajans, Ürdün'e giriş yapacak olan Suriyelilerin ise önce yetkililerden güvenlik belgesi almaları gerektiğini bildirdi.

Türkiye ve Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında ticari malların nakliyesini gerçekleştiren yüzlerce aracın geçiş rotası üzerinde olan kapının 2015'te kapatılması yıllık milyarlarca dolarlık ticaretin etkilenmesine neden olmuştu.

Suriye rejim birlikleri geçen Temmuz ayında Rusya'nın desteklediği bir operasyonla sınırın kontrolünü muhaliflerden geri almıştı.

Kuneytra Sınır Kapısı da açıldı

Öte yandan İsrail ile Suriye arasındaki Golan Tepeleri'nde yer alan ve dört yıldır kapalı bulunan Kuneytra Sınır Kapısı'nın açıldığı ve Birleşmiş Milletler gözlemcilerinin İsrail tarafına geçiş yaptığını duyuruldu. Kapı şimdilik sadece BM gözlemcileri için açık olacak. Suriye resmi haber ajansı SANA sınırda Suriye bayrağını dalgalandığı görüntülere yer verdi.

rtr,AP/SÖ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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