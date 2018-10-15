Suriye-Ürdün sınır kapısı 3 yıl sonra yeniden açıldı

Golan Tepeleri’nde yer alan Kuneytra Sınır Kapısı’nın da açıldığı bildirildi. Bu kapıdan sadece BM gözlemcileri geçebilecek.Suriye ile Ürdün arasındaki Nasip Sınır Kapısı'nın bugün yerel saatle 08.00'de yeniden açıldığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra, üç yıldır kapalı olan sınır kapısının sivillere ve ticari trafiğe açıldığını duyurdu. Ürdünlü bir yetkili Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yolcuları ve ticari malları kabul etmeye hazır olduklarını" söyledi. Yetkili, ilk başta yavaş seyretmesini bekledikleri sınırdaki hareketliliğin ilerleyen günlerde artacağını tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Petra haber ajansı, iki ülke arasında varılan anlaşmaya göre "Suriye'ye geçecek olan Ürdün vatandaşlarının kendi arabalarında ya da başka bir araçta yolcu olarak geçebileceklerini, nakliye araçlarının da geçişine izin verileceğini" duyurdu. Ajans, Ürdün'e giriş yapacak olan Suriyelilerin ise önce yetkililerden güvenlik belgesi almaları gerektiğini bildirdi.

Türkiye ve Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında ticari malların nakliyesini gerçekleştiren yüzlerce aracın geçiş rotası üzerinde olan kapının 2015'te kapatılması yıllık milyarlarca dolarlık ticaretin etkilenmesine neden olmuştu.