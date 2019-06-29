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Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 12:59 | Son Güncelleme

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir minibüste Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek maksatlı çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu.

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir minibüste Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı göç faaliyetlerini önlemek maksatlı çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Araçta farklı şehirlere gitmek üzere olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Aynı ülke vatandaşı iki şüpheli şahıs ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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