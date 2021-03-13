HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye uyruklu bir şahsa bıçaklı gasp şoku

Suriye uyruklu bir şahsa bıçaklı gasp şoku

13.03.2021 21:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de Suriye uyruklu bir şahıs sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından bıçaklanarak gasp edildi.

Sultangazi’de Suriye uyruklu bir şahıs sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından bacağından bıçaklanarak gasp edildi. Kanlar içinde gaspçıların peşinden koşarken yere yığılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu 22 yaşındaki Mahmut Kattab, ara sokaktan yürüdüğü sırada kimliği belirsiz 3 kişi sigara isteme bahanesiyle yolunu kesti. Şahıslara sigara vermeye çalıştığı sırada Kattab’ın kolunu tutan şüpheliler, daha sonra bıçakla şahsı bacağından yaralayıp cebinden paraları alarak kaçmaya başladı. Kanlar içinde bir süre gaspçıların peşinden giden Suriyeli şahıs, bir anda olduğu yere oturup yardım bekledi. Yaralı gence bölgede bulunan vatandaşlar yardım ederken, olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı genç Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çevrede incelemelerde bulunan polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'Çok sayıda il tehlikede! 'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim durabilir'
Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 39 ilde 32 saat sürecekSokağa çıkma kısıtlaması başladı! 39 ilde 32 saat sürecek
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Markette iğrenç olay! 10 yaşındaki çocuğu taciz etti

Markette iğrenç olay! 10 yaşındaki çocuğu taciz etti

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Otelde yakalandı! Ünlü fenomen tutuklandı

Otelde yakalandı! Ünlü fenomen tutuklandı

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Koronavirüste ilaç müjdesi

Koronavirüste ilaç müjdesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Diğer Haberler

AKINCI PT-2, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

AKINCI PT-2, Gelişmiş Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı

Sultangazi'de önünü kestikleri kişiyi sigara vermeyince bıçakladılar

Önünü kesip sigara istediler! Vermeyince bıçakladılar

Adana'da sünnet düğününün ardından silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Silahlı-bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında yeni gelişme

Faciaya neden olmuştu! Karar verildi

14 Mart Pazar günü sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalktı?

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 39 ilde 32 saat sürecek

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.