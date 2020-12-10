Suriye uyruklu bombacı vurularak etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışan Suriye uyruklu PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 şahsın vurularak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 şahsın, Suriye’den illegal yollardan getirdiği patlayıcı madde ile birlikte sansasyonel eylemler yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın içerisinde bulunduğu taksi, Viranşehir ilçe girişinde bulunan uygulama noktasında Şanlıurfa Emniyeti ekipleri tarafından durduruldu. Bu sırada şahıs, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi. Suriye uyruklu olduğu belirlenen şahsın yapılan üst aramasında, üzerine sarılı korse içerisinde yaklaşık 1.5 kg patlamaya hazır halde parça tesirli patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı madde imha edildi” denildi.

