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Suriye uyruklu göçmenlerden Şanlıurfa Göç İdaresi binasına taşlı saldırı: 15 gözaltı

11.04.2022 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da randevusuz işlem yapmak isteyen Suriye uyruklu göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne taşlarla saldırdı. Saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralanırken, kurum binasında ise hasar meydana geldi. Polis ekipleri olaylara karıştığı belirlenen ve aralarında kadınların da bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'ndeki İl Göç İdaresi Müdürlüğünde meydana geldi.

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İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde randevusuz işlem yapmak isteyen aralarında kadınların da bulunduğu Suriye uyruklu göçmenler, görevlilerle tartıştı ve taşkınlık çıkardı.

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TAŞLARLA SALDIRDILAR, GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YARALANDI

Güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan grup üyeleri, daha sonra dışarıdaki akrabalarıyla birlikte taşla müdürlüğe saldırdı. Taşlı saldırıda 2 güvenlik görevlisi yaralandı, camlar kırıldı.

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Güvenlik görevlileriyle yaşanan arbede sonrası olay yerine giden polis ekipleri, olaya müdahale etti. Olaya karışan, aralarında kadınlarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Şanlıurfa
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