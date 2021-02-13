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  4. Suriye uyruklu kadın kaza yapan ambulansta doğum yaptı

Suriye uyruklu kadın kaza yapan ambulansta doğum yaptı

13.02.2021 01:25 | Son Güncelleme:
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Yozgat’ta Suriye uyruklu hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yozgat’ta Suriye uyruklu hamile bir kadını hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Halime kadın, kaza yapan ambulansta doğum yaptı.
Edinilen bilgilere göre kaza Yozgat E-88 karayolu Yozgat Adliye kavşağında meydana geldi. Yozgat’ın Yerköy ilçesinden Yozgat Şehir Hastanesine Suriye uyruklu hamile kadını taşıyan M.P. yönetimindeki 66 KP 190 plakalı ambulans, F. S. yönetimindeki 66 ABE 070 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza sonrası şoka giren Suriye uyruklu Emeni Kaddur Gadir’in sancısı tutunca ambulansta görevli ebe Leyla Hızarcı tarafından hamile kadına ambulansta doğum yaptırıldı.
Durumlarının iyi olduğu öğrenilen Suriye uyruklu kadın ve dünyaya gelen erkek bebeği, olay yerine gelen ambulans ile Yozgat Şehir Hastanesine götürülürken otomobildeki 3 yaralı ise Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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