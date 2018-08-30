Suriye uyruklu PKK'lı terörist, Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu Muhammed Dabdaban (23) yakalandı. Dabdaban'ın, Suriye'de terör örgütü adına silahlı eylemlerde bulunduğu belirtildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik ortaklaşa yürüttükleri çalışmanın ardından Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları'ndaki bir evin bodrum katına operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye uyruklu 'Mihyar Serdar' kod adlı Muhammed Dabdaban gözaltına alındı.
Muhammed Dabdaban'ın PKK/KCK/YPG/PYD terör örgütü adına Suriye'de silahlı eylemlerde bulunduğu, Suriye Şeyh Maksud bölgesinde faaliyet gösteren 'Garo' 'kod adlı üst düzey teröristin yakın korumalığını yaptığı belirlendi. 2016 yılında kaçak yollarla Hatay'dan Türkiye'ye giriş yapan ve Kayseri'de inşaatlarda işçi olarak çalışan Muhammed Dabdaban, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Teröristin, Türkiye'ye girdiği günden bu yana cep telefonu kullanmadığı saptandı.
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