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  4. Suriye uyruklu şahıs 43 yaşındaki Leyla Üren'i evinde boğazından bıçakladı! Kadın hayatını kaybetti...

Suriye uyruklu şahıs 43 yaşındaki Leyla Üren'i evinde boğazından bıçakladı! Kadın hayatını kaybetti...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.11.2024 11:56
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Bahçelievler Mahallesi'nde yalnız yaşayan Leyla Üren, evinde boğazı bıçakla kesilmiş şekilde bulundu. 43 yaşındaki Üren, hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonrası polis, şüpheli olarak Suriye uyruklu Ahmad El Avvad’ı yakaladı.

Suriye uyruklu şahıs 43 yaşındaki Leyla Üren'i evinde boğazından bıçakladı! Kadın hayatını kaybetti...

Bahçelievler Mahallesi'nde, saat 03.30 sıralarında yalnız yaşayan Leyla Üren'in dairesinden gelen gürültü üzerine komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU

İhbarla olay yerine gelen ekipler, girdiği evde kadını kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrolde, boğazı bıçakla kesilen Leyla Üren’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI

Olay yeri incelemesinin ardından Üren’in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek, cinayetle ilgili Suriye uyruklu şüpheli Ahmad El Avvad’ı tespit etti ve yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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