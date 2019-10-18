Suriye Uzlaşmasının Ardından ABD-Türkiye Arasında Telefon Trafiği

Başkan Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine küçük çaplı bir keskin nişancı ve top ateşi olduğunu ancak durumun hızlı bir şekilde çözüldüğünü söylediğini aktardı. Trump Twitter mesajında “(Erdoğan) ateşkesin ya da operasyona ara verme sürecinin başarılı olmasını istiyor. Benzer şekilde Kürtler de bunu istiyor, nihai çözümün olmasını istiyor.” diye yazdı. “Nihai çözüm” ifadesiyle neyi kastettiği ise anlaşılamadı.

Amerika ve Türkiye arasında Suriye’nin kuzeyinde ateşkes konusunda uzlaşmaya varılmasının ardından bölgeden bazı çatışma haberleri gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda görüştüğünü, Erdoğan’ın kendisine “küçük çaplı bir keskin nişancı ve top ateşi olduğunu” söylediğini belirtti.

Trump daha önce soruna böyle bir bakış açısının olmamasının çok kötü olduğunu, “Bunun yerine durumun son derece zayıf müdahalelerle ve yapay bir şekilde kurtarılmaya çalışıldığı mesajını verdi. Trump “Her iki tarafta da iyi bir irade ve gerçekten başarı şansı var” dedi. ABD’nin bölgedeki petrol sahalarının güvenliğini sağladığını ve IŞİD savaşçılarının hem Kürtler hem de Türkiye tarafından “çifte” korunduğunu savundu.

Başkan Trump “Bazı Avrupa ülkelerinin şimdi ilk kez kendi ülkelerinden gelen IŞİD savaşçılarını almaya hazır olduklarına ilişkin bilgi geldi. Bu iyi bir haber ama bunun (IŞİD savaşçılarını) BİZ yakaladıktan sonra yapılması gerekiyordu. Yine de büyük ilerleme sağlanıyor” diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe günü Twitter’dan Başkan Trump’a hitaben “Sayın Başkan insanlığın ortak düşmanı olan terörizmi yendiğimizde çok fazla hayat kurtarılacak. Bu ortak çabanın bölgemizde barış ve istikrarı teşvik edeceğine inannıyorum” sözleriyle seslenmişti.

Başkan Trump da Erdoğan’ın bu mesajını alıntılayarak büyük harflerle “TERÖRİZMİ YENELİM” mesajını paylaştı.