"Suriye ve başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenledik"

KUDÜS (AA) - İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot, İsrail ordusunun son 4 yıl içinde Suriye’nin yanı sıra adını vermediği başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.

Eizenkot, İsrail'in Kanal2 televizyonuna verdiği röportajda, "Son dört yıl içinde Suriye'de ve başka ülkelerde binlerce hedefe saldırı düzenledik." dedi.

Gelecek hafta görevi sona erecek olan General Eizenkot, ordunun büyük bir savaş yapmak zorunda kalmadan gerçekleştirdiği operasyonlardan gurur duyduğunu belirterek, ordunun Suriye dışında hangi ülkelerde operasyon yaptığına ise açıklık getirmedi.

İsrail'in her zamankinden "daha güvenli" olduğunu savunan İsrailli general, sözlerini "Ancak başta İran olmak üzere birçok meydan okuma ile de karşı karşıya." ifadeleriyle sürdürdü.

Eizenkot, görevi boyunca kendisini özellikle İran tehdidinin rahatsız ettiğini belirterek, "İran, Suriye'de kendisine özel askeri bir altyapı yapmaya ve ikinci bir cephe açmaya çalışıyor." dedi.

İsrail ordusunun İran'ın "temerküzünü" engellemek için Suriye'deki operasyonlarını sürdürmesinin önemine dikkati çeken Eizenkot, İran destekli Hizbullah örgütünün ise büyük bir füze gücüne sahip olmadığını öne sürdü.