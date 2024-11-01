HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon! MSB "Nefesimiz enselerinde" notuyla duyurdu: 15 terörist etkisiz

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon! MSB "Nefesimiz enselerinde" notuyla duyurdu: 15 terörist etkisiz

01.11.2024 13:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde toplamda 15 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon! MSB "Nefesimiz enselerinde" notuyla duyurdu: 15 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele kapsamındaki son gelişmeyi duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
terörist
En Çok Okunan Haberler
Gündüze hasret kaldım

Gündüze hasret kaldım

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı! Çuvalı kestikten sonra kırmızı terliği ile birlikte...

Akaryakıta bir zam daha! 1 Kasım itibarıyla tabela değişiyor!

Akaryakıta bir zam daha! 1 Kasım itibarıyla tabela değişiyor!

Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: 36 bin kişi bugün ifşa edilecek!

Mehmet Şimşek'ten vergi açıklaması: 36 bin kişi bugün ifşa edilecek!

Mitingde gözler o 3 ismi aramıştı! Nedenini açıkladı

Mitingde gözler o 3 ismi aramıştı! Nedenini açıkladı

AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

AK Parti’nin seçim planı kulislere sızdı: 'Erdoğan kesin aday…’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.