Suriye ve Irak'ın kuzeyinde operasyon! MSB "Nefesimiz enselerinde" notuyla duyurdu: 15 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele kapsamındaki son gelişmeyi duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nefesimiz enselerinde! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınar bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam edecek!"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır