Suriye ve Irak Tezkeresi TBMM’de Onaylandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bugünkü oturumunda biri Irak ve Suriye diğeri Lübnan olmak üzere iki yurtdışına asker gönderme tezkeresinin süresinin uzatılmasını görüştü.

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'nin ‘‘evet’’ oylarıyla iki yıl daha uzatıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi, genel kuruldaki oylamada Türkiye İşçi Partisi ile birlikte‘‘hayır’’ oyu kullandı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a oğlunun bedelli askerlik yapmasını hatırlattı

Bugün partisinin TBMM grup toplantısında “Biz hiçbir askerimizin ve polisimizin Suriye'de şehit olmasını istemiyoruz. Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. ‘En büyük komutanımız da Erdoğan’ diyorlar. E, gönder kardeşim onları Suriye'ye. Oradaki komutanın da Bilal Erdoğan olsun’’ diyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı oylama öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin tezkere oylamasında ‘‘hayır’’ kullanacağını açıklarken Bilal Erdoğan’ın bedelli askerlik yaptığını hatırlattı.

CHP’li Çeviköz: ‘‘Artık barış için çalışma zamanıdır”

Oylama öncesi CHP adına konuşan Ünal Çeviköz, İdlib’deki en büyük örgüt olan El Nusra’nın adının tezkerede geçmemesini eleştirdi.

Çeviköz, ‘‘Suriye’de ne gibi bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzu yıllardır söylüyoruz. Bugün Rusya ve Suriye, 2018 yılından beri yerine getirmediği M5 karayolunun teröristten temizlenmesi konusunda harekata hazırlanıyor. Bunun yeni bir göç dalgasını doğurup doğurmayacağı bilinmiyor. İktidar Türkiye’yi Suriye’ye mahkum hale getirdi. İdlib’de koruduğumuz bölgede terörist unsurlar var. Rusya ve Suriye sürekli onları buluyor. Bu yüzden gözlem noktalarımız bazen hedef oluyor. Son bir yılda bölgedeki askerimize kaç saldırı yapıldığını biliyor musunuz? 33 askerimizin şehit verildiği ve Türkiye için bataklığa dönüşen İdlib sadece iki cümle ile geçmiş tezkerede. Ülkemizin terör örgütü listesinde yer alan ve bölgedeki en kalabalık terör örgütü olan örgüt gözönüne alınmamıştır. Askerimizin ve sınırlarımızın güvenliği önceliğimizdir. Artık barış için çalışma zamanıdır. Biz milyonlarca Suriyeli’nin topraklarına gönül rahatlığı ile dönmesini istiyoruz ve bunu iki yılda sağlayacağımızın teminatını veriyoruz. Suriye’deki oyunun milli dava adı altında yürütülmesine izin vermeyeceğiz. Esad’ın kendi ülkesinde toprak bütünlüğünü sağlaması için yapıcı olunmalıdır’’ dedi.

İyi Parti’den ‘evet’ oyu

CHP’nin Millet İttifakı’ndaki ortağı İyi Parti ise oylamada ana muhalefet partisinin aksine ‘‘evet’’ oyu kullandı.

İyi Parti adına konuşan Aytun Çınar, Suriye ve Irak tezkerelerinin birleştirilmesinin siyasi ahlaksızlık olduğunu söyledi.

Çınar, ‘‘Tezkerede yer alan ‘Milli güvenliğimiz açısından risk ve tehdit artmaktadır’ ifadesi doğrudur ama bu riskin baş kahramanı AKP’dir. Türkiye, Suriye’de taraf olmak yerine saygın bir arabulucu olsaydı hiç şehit vermeyecekti. Binlerce insan ölmeyecekti. Milyonlarca Suriyeli Türkiye’ye gelmeyecekti. Rusya teröristleri İdlib’den 3 ayda uzaklaştırma sözü vermiştir ama yerine getirememiştir. Türkiye’nin beka sorunu Sayın Erdoğan'ın her defasında seçilmek için kendine tayin etmiş olmasıdır. Suriye’de şerefle mücadele eden Türk askerinin zarar görmemesi için bu tezkereye ‘evet’ diyeceğiz. Bu tezkereyi Irak tezkeresi ile birlikte getirerek yaptığınız siyasi ahlaksızlığın farkındayız’’ dedi.

‘‘Bu parlamento içinde terör örgütü destekçilerinin barınmayacağı kanaatindeyim’’

Genel kurulda konuşan Adalet ve Kalkınma Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, PKK, YPG ve IŞİD’i fırsat vermemek için bu tezkereye ‘‘evet’’ oyu vereceklerini açıkladı.

Elitaş, “Irak’ın işgalinden bu tarafa Irak'ın kuzeyinden veya komşu ülkelerden Türkiye aleyhine yapılacak her türlü faaliyetleri, sınır ötesi harekatı da göze alarak veya düşünerek engelleyeceğimizin kararlı duruşunu ortaya koyduk. Suriye'nin kuzeyinde mikro devletçikler kurarak ülkemizin milli birliğini ve bekasını engellemeyi amaçlayan başta PKK, DEAŞ, YPG gibi örgütlere fırsat vermemek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yetki veren tezkereyi görüşeceğiz. Türkiye'nin bekası, birliği ve beraberliği, bütünlüğü ve geleceği için seçilmiş milletvekillerinin olumlu oy vereceklerini düşünüyorum. Hiç kimse terör örgütü destekçisi değildir, olduğuna da inanmıyorum. Bu parlamento içinde terör örgütü destekçilerinin yaşamayacağı, barınmayacağı kanaatindeyim’’ dedi.

‘‘Türkiye Cumhuriyeti her türlü terör örgütüyle kahramanca mücadele etmektedir’’

AKP’nin Millet İttifakı’ndaki ortağı MHP de bugün Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin de açıkladığı gibi tezkere lehinde oy kullandı.

MHP adına konuşan Kamil Aydın, ‘‘Bir devletin güvenilir olabilmesi için eylemi ile söylemi arasında çelişki olmaması gerekir. 2020 raporlarına göre dünyada en fazla askeri harcama yapan ülke sıralamasında ABD, Çin Rusya, Hindistan ve Fransa gelmektedir. Savunma harcaması olarak,İsrail, İngiltere, Avusturya ve Kanada’nın dahi gerisinde kalmaktayız.Bugün Türkiye Cumhuriyeti her türlü terör örgütüyle kahramanca mücadele etmektedir. Ortadoğu, Balkanlar ve Mavi Vatan’da oldubittilere karşı gösterdiğimiz, milli duruşumuzdur. MHP olarak duruşumuz yurdumuzu ve milletimizi özümüzden çok sevmemizdir’’ dedi.

