Suriye ve Rus güçleri Menbiç'in ardından Kobani'de

BM Türkiye'nin operasyonuna ilişkin endişelerini dile getirdiği bir açıklama yaptı. Operasyona son verme çağrısı yapılmadı.Suriye'de rejim güçleri ve Rus askerlerinin, Menbiç'in ardından bu kez Kobani'ye girdiği bildirildi. Suriyeli ve Rus askerlerin kasabaya ulaştığını İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi duyurdu.

Kobani, Suriyeli Kürtler için sembolik önem taşıyor. Suriyeli Kürtler, 2015'te ABD'nin de desteği ile Kobani'yi IŞİD'den almıştı. O zamandan bu yana Kobani YPG'nin kontrolü altında bulunuyor.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyonun ardından Suriyeli Kürtler, Rusya'nın arabuluculuğu ile Şam'la bir anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde Suriye askerleri, ilk olarak Menbiç'e konuşlanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Barış Pınarı harekatının başlamasıyla bölgedeki Amerikan askerlerini çekmişti.

BM'den Barış Pınarı'na kınama yok

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği ülkelerinin talebi doğrultusunda Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunu görüşmek üzere toplandı.