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Suriye ve Rus jetleri El Mintar’ı bombaladı: 5 sivil öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:42 | Son Güncelleme

Suriye rejim güçlerine ait savaş uçaklarının İdlib’in güneyinde Han Şeyhun’un batısındaki El Mintar kasabasını bombalaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.Mintar kasabası sivil savunma görevlileri Suriye uçaklarının bombardımanı sonucu 1’i kadın olmak üzere 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 2’si çocuk 2’si kadın olmak üzere 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.Sivil savunma görevlileri, bombardıman sonucu çöken binaların altından ölü ve yaralıları da çıkardı.

Suriye ve Rus jetleri El Mintar’ı bombaladı: 5 sivil öldü

Suriye rejim güçlerine ait savaş uçaklarının İdlib’in güneyinde Han Şeyhun’un batısındaki El Mintar kasabasını bombalaması sonucu 5 sivil hayatını kaybetti.
Mintar kasabası sivil savunma görevlileri Suriye uçaklarının bombardımanı sonucu 1’i kadın olmak üzere 5 sivilin hayatını kaybettiğini, 2’si çocuk 2’si kadın olmak üzere 4 kişinin de yaralandığını ifade etti.
Sivil savunma görevlileri, bombardıman sonucu çöken binaların altından ölü ve yaralıları da çıkardı. Sivil Savunma görevlileri daha sonra yaralıları Sahra Hastanesine kaldırdı.
Suriye ve müttefiki Rusya 2 aydır saldırılarını Hama ve İdlib civarında yoğunlaştırdı. Rus ve Suriye uçaklarının saldırısı sonucu bölgedeki yarım milyon Suriyeli, Türkiye-Suriye sınırında daha güvenli bölgelere göç etti.

Suriye ve Rus jetleri El Mintar’ı bombaladı: 5 sivil öldü

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