Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- SURİYE'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile teröristlerden arındırılan bölgeleri ile İdlib'e komşu Hatay sınır hattına askeri personel ve araç sevkiyatı sürüyor.
Çeşitli kentlerden Suriye sınır hattına askeri personel ve araç sevkiyatı sürüyor. Bugün öğle saatlerinde kente ulaşan konvoylardan biri, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçip, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile teröristlerden temizlenen bölgelerine yönlendirildi. Diğer konvoy ise İdlib kentine komşu Hatay sınırına konuşlandırılmak üzere yola devam etti.
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