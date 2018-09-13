HABER

Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 15:09 | Son Güncelleme

SURİYE'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile teröristlerden arındırılan bölgeleri ile İdlib'e komşu Hatay sınır hattına askeri personel ve araç sevkiyatı sürüyor.

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- SURİYE'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile teröristlerden arındırılan bölgeleri ile İdlib'e komşu Hatay sınır hattına askeri personel ve araç sevkiyatı sürüyor. Çeşitli kentlerden Suriye sınır hattına askeri personel ve araç sevkiyatı sürüyor. Bugün öğle saatlerinde kente ulaşan konvoylardan biri, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçip, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile teröristlerden temizlenen bölgelerine yönlendirildi. Diğer konvoy ise İdlib kentine komşu Hatay sınırına konuşlandırılmak üzere yola devam etti.

PARTNERGözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?Gözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?
Eski ortağına borcunu ödeyemeyince dövülüp, bıçaklandıEski ortağına borcunu ödeyemeyince dövülüp, bıçaklandı
Otomobilin motor bölümünde esrar ele geçirildi; 2 gözaltıOtomobilin motor bölümünde esrar ele geçirildi; 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Ölmeden önce son fotoğraf!

Ölmeden önce son fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Teneke kutudan bakın ne yaptı

Teneke kutudan bakın ne yaptı

Değişim şaşkına çevirdi

Değişim şaşkına çevirdi

İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

İlk kez göreceksiniz! TSK paylaştı...

Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş

Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

Kartal'da korkutan görüntü: Küçük kız ölümden kıl payı kurtuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.