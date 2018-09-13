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Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 18:31 | Son Güncelleme

SEVKİYAT SÜRÜYOR Kilis'ten Hatay'ın Suriye sınırına askeri personel ve araç sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti.

Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor (2)

SEVKİYAT SÜRÜYOR
Kilis'ten Hatay'ın Suriye sınırına askeri personel ve araç sevkiyatı akşam saatlerinde de devam etti. Aralarında iş makineleri de bulunan askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Hatay'ın Hassa ilçesi yönüne ilerledi.

FOTOĞRAFLI

Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor (2)Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor (2)Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor (2)Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor (2)

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