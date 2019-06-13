Suriye ve Türkiye'den Ressamların Ortak Sergisi

Gaziantep'te Suriyeli ve Türkiyeli ressamların resimlerini sergilediği kardeşlik sergisi açıldı. Serginin öncülerinden Suriyeli Kürt Ressam Dilbaz Berazi,“Bu sergiyle amaçlanan halklar arasında kardeşliği kaynaştırmaktır” dedi.

Gaziantep’te sosyal medya üzerinden bir araya gelen 4'ü Suriyeli, ikisi Gaziantepli ve biri Balıkesirli olmak üzere 7 ressam, yağlı boya ile hat tablolarından oluşan sergilerini açtı. Münif Paşa İl Halk Kütüphanesi'nin sergi salonunda açılan sergiye Gaziantepli ve Suriyeli sanatsever katıldı. Sergiye katılan Suriyeli sanatçılar tablolarına Gaziantep ve Suriye’deki şehirlere ait mekanları resmederek sınırın iki tarafının da birbirine benzerliğini resmettikleri görüldü.

Aslen Balıkesirli olup 2 yıldır Gaziantep'te yaşayan Ressam Meral Kırımtay, sergi için resim yaparken Suriyeli ve Türkiyeli bir çok arkadaş edindiğini söyleyerek, ''Onlarla kaynaştık, bu beni için çok iyi oldu. Edremit'te Akçay'da ve İstanbul'da da değişik sergilere katıldım. Bu serginin konusu 'Renklerin Dansı', Suriyeliler ve Türkiyelilerin kaynaşmasıyla ilgili konular var. Suriye ve Türkiye'deki yapıların benzerlikleri var, bunları sergimizde görebiliriz. Mültecilerin göç yolunda denizlerde boğulması geçen sene çok gündemde olan bir konuydu, her gün üzüldük. Allah kimsenin vatanında savaş göstermesin. Kaçmak zorunda kalan insanlar ölümle karşılaştılar. Arkamda gördüğünüz yaşlı adam portresi ise, evlatlarını kaybetmiş bir babanın ağlaması.Bu resim sayesinde Suriyelilerle tanışmış oldum'' ifadelerini kullandı.