Suriye ve Türkiye'den Ressamların Ortak Sergisi

Gaziantep'te Suriyeli ve Türkiyeli ressamların resimlerini sergilediği kardeşlik sergisi açıldı. Serginin öncülerinden Suriyeli Kürt Ressam Dilbaz Berazi,“Bu sergiyle amaçlanan halklar arasında kardeşliği kaynaştırmaktır” dedi.
Gaziantep’te sosyal medya üzerinden bir araya gelen 4'ü Suriyeli, ikisi Gaziantepli ve biri Balıkesirli olmak üzere 7 ressam, yağlı boya ile hat tablolarından oluşan sergilerini açtı. Münif Paşa İl Halk Kütüphanesi'nin sergi salonunda açılan sergiye Gaziantepli ve Suriyeli sanatsever katıldı. Sergiye katılan Suriyeli sanatçılar tablolarına Gaziantep ve Suriye’deki şehirlere ait mekanları resmederek sınırın iki tarafının da birbirine benzerliğini resmettikleri görüldü.
Aslen Balıkesirli olup 2 yıldır Gaziantep'te yaşayan Ressam Meral Kırımtay, sergi için resim yaparken Suriyeli ve Türkiyeli bir çok arkadaş edindiğini söyleyerek, ''Onlarla kaynaştık, bu beni için çok iyi oldu. Edremit'te Akçay'da ve İstanbul'da da değişik sergilere katıldım. Bu serginin konusu 'Renklerin Dansı', Suriyeliler ve Türkiyelilerin kaynaşmasıyla ilgili konular var. Suriye ve Türkiye'deki yapıların benzerlikleri var, bunları sergimizde görebiliriz. Mültecilerin göç yolunda denizlerde boğulması geçen sene çok gündemde olan bir konuydu, her gün üzüldük. Allah kimsenin vatanında savaş göstermesin. Kaçmak zorunda kalan insanlar ölümle karşılaştılar. Arkamda gördüğünüz yaşlı adam portresi ise, evlatlarını kaybetmiş bir babanın ağlaması.Bu resim sayesinde Suriyelilerle tanışmış oldum'' ifadelerini kullandı.
Serginin açılmasına öncülük eden ressamlardan Suriyeli Kürt Ressam Dilbaz Berazi,''Sıcak Renkler Resim Sergisi'' ile birlikte 6'ıncı sergisini açtığına dikkat çekerek, ''Bu sergide 7 sanatçımız var, aramızda Türk, Kürt ve Arap ressamlar da bulunmakta. Türkiye ve Suriye halkları olarak ortak sergimizi açtık. Bu serginin amacı Türkiye ve Suriye halklarını kaynaştırmak. Her sanatçı icra ettiği sanatta, en çok insan hikayelerini işler, insanların, acılarını, açlıklarını, savaş izlerini işler. Ben de resimlerimde böyle konuları işliyorum. Bu yıl Ağustos ayında dünya genelinden yaklaşık 350 ressamın katılacağı uluslararası bir sergimiz daha olacak'' ifadelerin kullandı.
Suriye'nin İdlip Kentinden gelerek yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de yaşayan Ressam Malaz Hamşo ise, savaşla birlikte sanatını Türkiye'ye taşıdığını ifade ederek, ''Bu kardeşlik sergisinde, ben de Gaziantep'te bulunan bazı tarihi mimari yapıları resmettim. Gaziantep ve Halep birbirine çok benzerlik gösteriyor bu anlamda. Zaman zaman böyle sergilere katılıyorum. Bu sergi de bizim ve Türkiyelilerin kaynaşmasını sağladı'' diye konuştu.
Konuşmaların ardından ressamlar tarafından kurdelenin kesilmesiyle açılan sergi 15 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.
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