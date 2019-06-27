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Suriye ve Ürdünlü kızlardan yeni girişimcilere yol gösterecek proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

Suriye'deki savaştan kaçarak Ürdün'e sığınan Büşra ile Ürdünlü arkadaşı Hena yeni girişimcilere yol gösterecek bir bilgisayar programı geliştirdi

İRBİD (AA) - LEYS CÜNEYDİ - Suriye'deki savaştan kaçarak Ürdün'e sığınan ve üniversite eğitimi alamayan Büşra Seniyan (21) ile Ürdünlü arkadaşı Hena Cemal (23) yeni girişimcilere yol gösterecek bir bilgisayar programı geliştirdi.

Ürdün'ün kuzeyindeki İrbid kentindeki, "Tahfiz" Liderlik ve Geliştirme Derneğinde çalışmalar yürüten, Büşra ile Hena'nın geliştirdiği ve "Said" ismi verilen proje girişimcilere yeni bir kapı açacak.

AA muhabirine konuşan Büşra ve Hena, birçok gencin kendi projelerini geliştirmeye çalıştığını ancak başarılı olamayıp zarar ettiklerini söyledi.

Girişimcilere destek olma fikriyle yola çıkıp bu programı geliştirdiklerini anlatan Büşra ve Hena, bununla girişimcilere, idari yönetim sürecinin fizibilitesi, stratejik planlama, insan kaynakları ve yönetimi, çalışma ekibinin uygun ve doğru bir şekilde oluşturulması, güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ile tehditlerin analiz edilmesi konularında destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Üniversite eğitimini yaklaşık bir yıl önce Muhasebe ve Finans alanında tamamladığını dile getiren Hena, girişimcilik konusunda uzman bir üniversite hocasından dersler alıp kendini geliştirdiğine dikkati çekti.

- "İstenince hiçbir şey imkansız değildir"

Lisede çok başarılı olmasına rağmen ülkesindeki savaştan kaçarak Ürdün'e gelen Büşra ise üniversite eğitimi alma konusunda arkadaşı kadar şanslı olmasa da arkadaşıyla geliştirdiği projenin kendisine bilgisayar konusundaki yeteneklerini geliştirme imkanı sunduğunu söyledi.

2013'ten bu yana ailesiyle Ürdün'de yaşadığını ve bu projeyle ülkesinde yapamadıklarını yapma fırsatı elde ettiğini belirten Büşra, "Farklı milletlerden gençlerin gerçekleştirmek istediği fikirleri var. Biz de buradan hareketle gayret ve ısrar olduğu sürece hiçbir şeyin imkansız olmadığını ispatlamak için bu projeyi geliştirdik." dedi.

Derneğin girişimcilik alanında faaliyet gösteren farklı uluslararası kuruluşlarla çalıştığını ifade eden "Tahfiz" Liderlik ve Geliştirme Derneği Müdürü Ahmed Fuad ise Hena ve Büşra'yı harika bir fikirle bir araya getirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Fuad, projenin başarılı olması için gece gündüz çalışan Hena ve Büşra için bilgisayar laboratuvarlarını tahsis ettiklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Ürdün

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