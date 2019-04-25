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Suriye ve Yemenli ihtiyaç sahiplerine yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 16:52 | Son Güncelleme

Malatya'da Milli Eğitim Müdürlüğü ile İHH İnsani Yardım Vakfınca Suriyeli ve Yemenli ihtiyaç sahibi ailelere 4 tır gıda malzemesi ile 214 bin 67 lira nakdi yardım gönderildi

Malatya'da Milli Eğitim Müdürlüğü ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriyeli ve Yemenli ihtiyaç sahibi ailelere 4 tır gıda malzemesi ile 214 bin 67 lira nakdi yardım gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Suriye'deki iç savaş nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur olduğunu ve bunların bir kısmının Türkiye'ye sığındığını belirterek Suriye'deki ihtiyaç sahipleri ile Yemenli çocuklar için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Daha önce de Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yardım kampanyası yaptıklarını anımsatan Tatlı, şöyle devam etti:

"Bugün de Suriyeli kardeşlerimiz ve Yemen'de yaşam mücadelesi veren çocuklar için yardım kampanyası başlattık. Suriye'ye 4 tır insani yardım malzemesi göndereceğiz. 1 tır muhtelif gıda ile 3 tır un göndereceğiz. Tırlarla Gaziantep, Kilis ve Hatay üzerinden ilgili makamların izniyle Suriye'de belirlenen bölgelere yardımlar ulaştırılacak. Toplanan 214 bin 67 lira da Yemen için kullanılacak. Biz Suriye'deki iç savaşın bir an önce sonlanmasını ve Yemen'deki dramın son bulmasını temenni ediyoruz."

Tatlı, kampanyaya destek vererek yardımda buluna öğrenci ve veliler ile İHH Malatya Şubesine teşekkür etti.

Malatya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ömer Derin de Yemen'de açlık çeken çocuklar ile Suriyeli ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla kampanyayı başlattıklarını belirterek "Bu yardımlar oradaki sorunu çözmeyecek maalesef, sadece dostluğumuzun göstergesi. Yemen ve Suriye'de dram çok büyük, oralarda milyonlarca kişi aç. Sadece Yemen'de 85 bin çocuğun açlık ve açlığa bağlı sebeplerden öldüğü konuşuluyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Tatlı, 214 bin 67 liralık yardım çekini Yemen'e ulaştırılması için Derin'e teslim etti.

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Anahtar Kelimeler:
İHH Malatya Suriye yardım Yemen

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