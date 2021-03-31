Suriye yardım konferansı hayal kırıklığı yarattı

BM ise 13 milyondan fazla Suriyeli için yaklaşık 10 milyar dolar insani yardıma ihtiyaç olduğunu açıklamıştı.Suriye'ye insani yardım için düzenlenen uluslararası konferansta Birleşmiş Milletler'in (BM) beklentilerinin altında mali destek taahhüdü verilmesi hayal kırıklığı yarattı. Çevrim içi konferansın ardından Avrupa Birliği (AB) tarafından Salı akşamı yapılan açıklamada, katılımcı devletlerin Suriye'ye 6 milyar 400 milyon dolar yardım sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi. BM, konferansta en az 10 milyar dolar yardım sağlanmasını hedefliyordu.

Suriye'deki insani krizin aşılması için 1 milyar 700 milyon euro yardım taahhüdü veren Almanya, en fazla destek sağlayan ülke oldu. ABD yaklaşık 600 milyon dolar, İngiltere de yaklaşık 281 milyon dolar yardım taahhüdünde bulundu. AB Komisyonu Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise 2021 ve 2022 yılları için Birlik kasasından 560'ar milyon euro yardım taahhüt ettiklerini duyurdu.

Konferansın ardından açıklama yapan AB Komisyonu'nun Kriz Yönetimi'nden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, toplanan yardımın 4 milyar 400 milyon dolarının bu yıl için öngörüldüğünü, geriye kalan 2 milyar doların ise 2022'de kullanılacağını belirtti. AB tarafından verilen bilgilere göre, konferansta uluslararası finans kuruluşları da 7 milyar dolarlık düşük faizli kredi sözü verdi.