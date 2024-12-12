Suriye'ye dönüş sürüyor! 14 yıllık hasret gözyaşlarıyla sona erdi: "Tehdit edildik, zorlandık, sürgün edildik..."

Suriye'de Esad rejiminin çöküşüyle, yıllardır ülkelerinden uzakta olan Suriyeliler dönüş yolculuğuna çıktı. Sürgün edilen gazeteciler de yavaş yavaş memleketlerine kavuştu. Bu dönüşün simgelerinden biri de Dima İzeddin’in Suriye’ye dönüşü oldu.

"HAYATIMDA İLK KEZ"

Gözyaşlarına boğulan Dima, "Hayatımda ilk kez Şam'dayım," diyerek duygusal bir açıklama yaptı. Dima "14 yıl süren sürgün ve mahrumiyetin ardından, Suriye'ye, Şam'a geri dönüyorum. Bu bir sınav hikayesi değil; yurt dışında yaşayan pek çok gazetecinin, hatta hepimizin hikayesi" ifadesinde bulundu.

"ŞİMDİ BURADA OLMAK DEĞERLİ"

Dima, dünya medyasının ilgisini ve takdirini kazanmış olsa da Suriye'deki varlıklarını kaybettiklerini söyledi. "Dünyanın bütün ekranları bizi izledi, gazeteleri bizi karşıladı. Ama biz Suriye'de tehdit edildik, zorlandık, sürgün edildik. Şimdi, nihayet burada olmanın ne kadar değerli olduğunu hissediyorum" dedi.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Dima, Esad rejiminin devrilmesinin ardından, ülkesine geri dönen gazetecilerin tümü için "Teşekkür ederim, Allah razı olsun" diyerek sözlerini tamamladı. Bu dönüş, sadece bir gazetecinin değil, tüm bir halkın özlemi, mücadelesi ve yeniden doğuşunun simgesi oldu.

Kaynak: Ekol TV