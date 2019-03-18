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Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

18.03.2019 09:30 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'de 1000 kadar askerin bırakılacağı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesine yönelik planlamaların devam ettiğini söyledi.

Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

Yapılan yazılı açıklamada, "Şubat ayında açıklanan planda herhangi bir değişiklik olmamıştır ve Başkan'ın ABD güçlerinin sayısının azaltılması konusunda Başkan'ın talimatlarını uygulamaya devam etmekteyiz" denildi.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan bir haberde, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturma girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından bu ülkede yaklaşık 1000 kadar asker bırakmayı düşündüğü bildirildi.

Gazetenin Washington'daki yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD'nin çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek vermeyi sürdüreceği ve Suriye'de Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elinde kalan son yerin alınmasının ardından askerlerin geri çekilmesi planlarına odaklanılacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ile görüşmelerin devam ettiği de vurgulandı.

ABD Genelkurmay Başkanlığı, "Dahası, Türkiye'nin Türkiye-Suriye sınırına yönelik güvenlik kaygılarının giderilmesi amacıyla Türk Genelkurmay Başkanlığı ile ayrıntılı askeri planlamalar yapmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yapılan planlamalar yapıcı olmuştur ve önümüzdeki günlerde geliştirilecek bir konsept belirledik" dedi.

Türkiye, daha önce Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtlerin kontrolü altındaki bölgelere askeri operasyon düzenleyeceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Türkiye'ye Suriye'de 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulmasını önermişti.

ABD'nin Suriye'de 2 binin üzerinde askeri var. Bu birlikler, SDG'nin kontrol ettiği bölgelerde üslenmiş bulunuyor. Trump, Aralık ayında IŞİD'le mücadelenin neredeyse bittiğini, bu sebeple ABD askerlerinin artık Suriye'den çekileceğini duyurmuştu. Şubat ayında ise geri çekilmenin ardından yaklaşık 200 kadar ABD askerinin Suriye'de kalmaya devam edeceği açıklanmıştı.

BATILI ASKERLERLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

WSJ, ABD'nin Suriye'de 1000 kadar asker bırakması seçeneğine odaklanan değerlendirmelerin Trump'ın Aralık ayındaki açıklamasına kıyasla "önemli bir dönüşüme" işaret ettiğini söyledi.

WSJ, Trump'ın tüm askerleri geri çekme kararında ısrarcı olduğunu ancak ulusal güvenlik ekibinde yer alan isimlerin Başkan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan SDG'ye yönelik bir sınır ötesi operasyon düzenlenmeyeceği yönünde bir teminat almasını istediklerini yazdı. Ancak haberde Türkiye'nin böylesi bir garantiyi vermediği belirtildi.

WSJ'a konuşan ABD'li yetkililer, Suriye'de kalacak olan Batılı askerlerin sayısına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Üst düzey bir yetkili, ABD'nin Suriye'deki asker sayısında önemli bir düşüş olacağını belirterek, "Çok ciddi sayıda asker geri çekilecek ve bunun nihai sayısı belirlenmiş ya da onaylanmış değil" dedi.

ABD'li yetkililer WSJ'a yaptıkları açıklamalarda, Trump yönetiminin IŞİD'e karşı sahada önemli başarılara imza atan Kürt güçlerin eğitimi ve desteklenmesinin sürmesi amacıyla Avrupalı müttefiklerin Suriye'de kalmaya devam etmelerini istediğini söyledi. Haberde, bu stratejinin Türkiye'nin tepkisini çekebileceği belirtildi.

Suriye'de SDG'nin omurgasını Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri (YPG) oluşturuyor. Kürt güçler, Suriye'de başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin IŞİD'e karşı sahadaki en önemli müttefiki olurken, Türkiye ise SDG, PYD ve YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak nitelendiriyor ve "terör örgütü" olarak tanımlıyor.

YPG, Suriye'nin yaklaşık dörtte birlik bir kısmını kontrol ediyor.

GÜVENLİ BÖLGENİN KONTROLÜYLE İLGİLİ UZLAŞMA YOK

WSJ; ABD, Türkiye ve Avrupa devletleri arasında yapılan görüşmelerde kurulması öngörülen bu güvenli bölgenin kontrolünün kimde olacağı konusunda uzlaşmaya varılamadığını yazdı.

Gazeteye konuşan bir yetkili, Türkiye ile yapılan görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini ve "mültecilerin ve yerlerinden edilmiş kişilerin gönüllülük esasına dayalı olarak geri dönmelerinin koşullarının belirlenmesi" için çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Gazete haberinde, güvenli bölge planıyla ilgili anlaşmaya varılamamasının böyle bir alan oluşturma planlarından vazgeçilmesi ihtimalini artıracağını ancak bu durumun da Türkiye'nin bu bölgeye yönelik askeri bir operasyona kalkışma olasılığını yükselteceğini belirtti.


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