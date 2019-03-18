Suriye'ye ilişkin o iddiaya yalanlama geldi!

ABD Genelkurmay Başkanlığı, "Dahası, Türkiye'nin Türkiye-Suriye sınırına yönelik güvenlik kaygılarının giderilmesi amacıyla Türk Genelkurmay Başkanlığı ile ayrıntılı askeri planlamalar yapmayı sürdürüyoruz. Bugüne kadar yapılan planlamalar yapıcı olmuştur ve önümüzdeki günlerde geliştirilecek bir konsept belirledik" dedi.

Açıklamada, Türkiye ile görüşmelerin devam ettiği de vurgulandı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan bir haberde, ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda güvenli bölge oluşturma girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından bu ülkede yaklaşık 1000 kadar asker bırakmayı düşündüğü bildirildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Şubat ayında açıklanan planda herhangi bir değişiklik olmamıştır ve Başkan'ın ABD güçlerinin sayısının azaltılması konusunda Başkan'ın talimatlarını uygulamaya devam etmekteyiz" denildi.

Türkiye, daha önce Suriye'nin kuzeydoğusunda Kürtlerin kontrolü altındaki bölgelere askeri operasyon düzenleyeceğini açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Türkiye'ye Suriye'de 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulmasını önermişti.

ABD'nin Suriye'de 2 binin üzerinde askeri var. Bu birlikler, SDG'nin kontrol ettiği bölgelerde üslenmiş bulunuyor. Trump, Aralık ayında IŞİD'le mücadelenin neredeyse bittiğini, bu sebeple ABD askerlerinin artık Suriye'den çekileceğini duyurmuştu. Şubat ayında ise geri çekilmenin ardından yaklaşık 200 kadar ABD askerinin Suriye'de kalmaya devam edeceği açıklanmıştı.

BATILI ASKERLERLE İLGİLİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

WSJ, ABD'nin Suriye'de 1000 kadar asker bırakması seçeneğine odaklanan değerlendirmelerin Trump'ın Aralık ayındaki açıklamasına kıyasla "önemli bir dönüşüme" işaret ettiğini söyledi.

WSJ, Trump'ın tüm askerleri geri çekme kararında ısrarcı olduğunu ancak ulusal güvenlik ekibinde yer alan isimlerin Başkan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan SDG'ye yönelik bir sınır ötesi operasyon düzenlenmeyeceği yönünde bir teminat almasını istediklerini yazdı. Ancak haberde Türkiye'nin böylesi bir garantiyi vermediği belirtildi.