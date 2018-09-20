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Suriye'ye kötü haber: Yarım asır sürebilir

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng, "Suriye'nin yeniden inşası yarım asırı bulabilir." dedi.

Suriye'ye kötü haber: Yarım asır sürebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin soykırımların önlenmesi konusundaki özel danışmanı Adama Dieng,​ yedi yıldan uzun süredir iç savaşın devam ettiği Suriye'nin yeniden inşasının yarım asır sürebileceğini söyledi.

Dieng, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye ile ilgili değerlendirmesinde Türkiye ve Rusya arasındaki İdlib mutabakatını memnuniyetle karşıladığını tüm tarafların anlaşmaya uymasını umut ettiğini ifade etti.

Barışın sadece çatışmalara son vermek olmadığını ve ülkedeki durum normale döndüğünde Sünni, Şii, Alevi, Hristiyan gibi mezhep ayrımı yerine tüm Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa etmesi gerektiğini vurgulayan Dieng, "Lübnan'ın yeniden inşası 25 yıldan fazla sürdü ve korkarım Suriye'nin yeniden inşası yarım asırı bulabilir." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye inşaat yeniden inşaa

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