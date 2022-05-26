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Suriye'ye operasyon ABD'yi harekete geçirdi! 'Türkiye ile temasa geçtik'

26.05.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği 'Suriye'de harekat' sinyalinin yankıları sürüyor. Konu bugünkü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında masaya yatırılarak ayrıntılı olarak ele alınacak. Söz konusu Suriye operasyonu ABD'yi de harekete geçirdi. ABD Dışişleri ve Ankara Büyükelçiliği, Türk yetkililerle temasa geçti.

Suriye'ye operasyon ABD'yi harekete geçirdi! 'Türkiye ile temasa geçtik'

Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlıkların tamamlanır tamamlanmaz Türkiye'nin güney sınırlarında yeni adımlar atılacağını duyurmuştu. Operasyonda Suriye'deki ABD'nin çekildiği bölgelerin hedef alınacağı öğrenilirken ABD de konuyla ilgili harekete geçti. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'ın açıklamasına göre, ABD Türkiye'den Suriye harekatının detaylarını öğrenmek istiyor...

"TEMASA GEÇTİK"

Price, günlük basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de güvenli bölgeler oluşturmak üzere yeni adımlar atılacağına ilişkin açıklaması hatırlatılarak, Washington'ın Ankara'yı ikna etmek üzere herhangi bir diplomatik girişimde bulunup bulunmadığı sorusuna sözcü şu yanıtı verdi:

"Türk müttefiklerimizle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde ortaya attığı teklif hakkında daha çok detay öğrenmek üzere temasa geçtik. Bunu büyükelçiliğimizden ve bakanlıktan yaptık."

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MGK'DA MASAYA YATIRILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Güney sınırlarımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bölgeler oluşturmak için başlattığımız çalışmaların eksik kalan kısımlarıyla ilgili yeni adımları da yakında atmaya başlıyoruz. Ülkemize ve güvenli bölgelerimize sık sık yapılan saldırıların, tacizlerin, tuzakların merkezi konumundaki alanlar harekat önceliğimizin başında yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar başlayacaktır."

Erdoğan ayrıca konunun MGK toplantısında tüm boyutlarıyla ele alınacağını dile getirmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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