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"Suriye'ye yeni harekât" konusunda dikkat çeken mesaj: Şehit haberleri gelebilir

21.10.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye'ye yeni harekât konusunda, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere siyasilerden peş peşe mesajlar gelirken, gazeteci Mehmet Barlas'ın bugünkü yazısında yer alan "Şehit haberleri gelebilir" ifadeleri dikkat çekti.

"Suriye'ye yeni harekât" konusunda dikkat çeken mesaj: Şehit haberleri gelebilir

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddelerinden birisi Suriye'ye yeni harekât konusu. Bu doğrultuda geçtiğimi günlerde sınır ötesi operasyon tezkeresi TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Tezkere geçerse, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetki iki yıl daha uzatılacak.

HAREKÂT KONUSUNDA KARARLILIK MESAJI

Mecliste çalışmalar sürerken, bir yandan da operasyon konusunda kararlılık mesajları verilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimi cuma günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sabrımız bir yere kadar. Mücadelemiz farklı şekillerde devam edecektir. Gerekli olan her türlü mücadeleyi vereceğiz kararlıyız." demişti.

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Aynı şekilde Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da "Yeni harekât olacak mı?" sorusuna "Son derece kararlıyız, gerekeni yaparız" şeklinde yanıt vermişti.

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"ŞEHİT HABERLERİ GELEBİLİR"

Hükümetten gelen kararlılık mesajları, "Yeni operasyon yakın" şeklinde yorumlanırken, Sabah gazetesinden Mehmet Barlas bugünkü köşesinde, olası yeni harekâta ve Suriye'de yaşananlara dikkat çekerek, "Şu anda söylememiz gereken şey, hareketli, şehit haberlerinin de gelebileceği problemli günlerin arifesinde olduğumuzdur." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Mehmet Barlas
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