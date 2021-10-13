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  4. Suriye'ye yeni kara harekâtı mı olacak? Bakan Çavuşoğlu: Son derece kararlıyız

Suriye'ye yeni kara harekâtı mı olacak? Bakan Çavuşoğlu: Son derece kararlıyız

13.10.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile düzenlediği ortak basın toplantısında 'Suriye'ye yeni harekât olur mu?' sorusunu cevapladı ve "Son derece kararlıyız, gerekeni yaparız" dedi.

Suriye'ye yeni kara harekâtı mı olacak? Bakan Çavuşoğlu: Son derece kararlıyız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile bir araya geldi. İki bakan görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu. Suriye ile ilgili gelen soru üstüne Bakan Çavuşoğlu, " Son dönemde PKK/YPG saldırılarını artırdı. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Çavuuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

NİKARAGUA'YA YAPTIRIMLAR

Yaptırımlarla bir yere varılmayacağını düşünüyoruz ve yaptırımların halkları cezalandırmak olduğunu belirtmek istiyoruz. Ülkelerdeki sorunların çözümlerine katkıda bulunmamız gerekir, Yaptırımlarla kimse bir yere varamaz.

ERDOĞAN'IN SURİYE AÇIKLAMASI

Suriye'de anayasa komisyonunun tekrara canlandırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. 6. tur görüşmeler Cenevre'de başlayacak. Son dönemde rejimlerim muhaliflere ve sivillere saldırısı oldu o zaman da söyledik, kalıcı barış için siyasi çözüm şart. PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde saldırılarını artırdığını görüyoruz. Bizim askerlerimize ve polisimize de saldırdılar 7 Ekim'de bir askerimiz 10 Ekim'de 2 polisimiz şehit oldu. PKK/YPG'nin Türkiye'ye roket atma menzili 30 km. Biz sınır ötesi harekatlarımızdan sonra ABD ve Rusya ile bir mütabakata varmıştık. Her iki ülke de teröristleri 30 km uzaklaştıracaktı. Bu sözler tutulmadı. Son yapılan saldırılarda Rusya ve ABD'nin de sorumluluğu var çünkü sözlerinde durmadılar. Bizim burada yapmamız gereken şey yine kendi göbeğimizi kesmek. Bu bölgeden teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Suriye mesajı

ABD göstermelik kınama açıklaması yapıyor. Ama silahları sen veriyorsun. Burada samimiyetsizlik had safhada. Bizim operasyonlarımız Suriye'nin sınır bütünlüğü için de önemli. PKK/YPG'nin gündemi de Suriye'yi bölmek. Bu konuda kararlıyız elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Mevlüt Çavuşoğlu
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