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  4. Suriye yönetiminde bir değişiklik daha! Suriye Merkez Bankası'na ilk kadın başkan atandı!

Suriye yönetiminde bir değişiklik daha! Suriye Merkez Bankası'na ilk kadın başkan atandı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
30.12.2024 17:59
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Suriye’de muhaliflerin yönetimi ele geçirmesiyle birlikte Ayşe el-Dibs, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına atanmıştı. Yeni yönetimin ikinci kadın üst düzey görevlisi ise Suriye Merkez Bankası Başkanlığı’nda oldu. Esad yönetiminde bankanın başkan yardımcısı olan Maysaa Sabrin, yeni başkan olarak atandı.

Suriye yönetiminde bir değişiklik daha! Suriye Merkez Bankası'na ilk kadın başkan atandı!

Suriye'de yönetim değişikliği sonrasında oluşturulan geçici hükümetin görev atamaları devam ediyor. 2021’de göreve atanan Muhammed İssam’ın yardımcısı olan Maysaa Sabrin, Suriye Merkez Bankası’nın yeni başkanı oldu.

Suriye’deki El Watan gazetesi yaptığı paylaşımda, “Dr. Maysaa Sabrin Suriye Merkez Bankası Başkanı olarak atandı” ifadeleri yer aldı.

MEYSE SABİRİN KİMDİR?

Suriye Merkez Bankası başkanlığına atanan Meysa Sabirin, ülke tarihinde bu göreve gelen ilk kadın olarak dikkat çekiyor. Sabirin, finans sektöründeki kariyerine Aralık 2018'de "Şam Menkul Kıymetler Borsası" Yönetim Kurulu üyeliğiyle devam ediyordu. Aynı zamanda Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığı ve ofis denetim bölüm başkanlığı gibi kritik pozisyonlarda da görev aldı.

EĞİTİM VE KARİYERİ!

Muhasebe alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Sabirin, akademik bilgi birikimini uygulamaya aktararak Suriye finans dünyasında önemli bir yer edindi. Onun atanması, hem finans sektörü hem de kadınların liderlik rollerinde yükselmesi açısından dikkat çeken bir gelişme oldu.

Anahtar Kelimeler:
suriye Beşar Esad yönetim
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