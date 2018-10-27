Suriye zirvesi Alman basınında

BERLİN (AA) - İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katıldığı Suriye konulu dörtlü zirve Alman basınında geniş şekilde yer aldı.

Spiegel dergisi, "Dörtlü zirve Suriye'de barış sürecini yeniden başlatmayı planlıyor" başlıklı haberinde,"Suriyeliler kendi kaderini kendileri karar verecek: Fransa, Rusya, Almanya ve Türkiye’nin gerçekleştirdiği 4'lü zirvede devlet ve hükümet başkanları bir anayasa komitesinin oluşturulmasını kararlaştırdı." ifadeleri kullanıldı.

Bu komitenin yıl sonunda Cenevre'de çalışmalara başlaması gerektiği belirtilen haberde zirvenin ortak bildirgesinde yer alan konulara işaret edildi.

Bild gazetesi de, "Dörtlü zirve İdlib'de çatışmasızlık durumunu korumak istiyor" başlıklı haberde, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye liderlerinin İstanbul'daki zirvede İdlib'deki ateşkesin korunması gerektiğini vurguladıkları kaydedildi.

İç savaştaki Suriye'de durumun son haftalarda sakinleştiği ancak siyasi süreçte bir durgunluk olduğu aktarılan haberde, Suriye zirvesiyle yeni ivme yakalanmasının beklendiği kaydedildi.

Süddeutsche Zeitung gazetesi de "Suriye zirvesi anayasa komitesi üzerinde anlaştı" başlığını kullandığı haberinde, İstanbul'daki zirvede Suriye’deki siyasi sürecin temel unsurları konusunda anlaşma sağlandığı aktarıldı.

