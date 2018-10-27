Suriye zirvesi öncesi Çavuşoğlu ve Lavrov'dan görüşme

Suriye gündemi ile İstanbul'da toplanacak olan dörtlü zirve öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüşme gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğü belirtiliyor. Anadolu Ajansı, Akar ve Şoygu'nun İdlib'teki son durum ve bölgesel güvenlik konularını ele aldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılacak olan zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılıyor. Zirvenin ana gündem maddesini İdlib'deki ateşkesin devam ettirilmesi ve Suriye krizine siyasi çözüm arayışları oluşturuyor. Suriye'ye insani yardım sağlanması, taslak anayasa için hazırlıklar ve Suriye'nin yeniden inşaası da ele alınacak diğer konular arasında yer alıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da katılacağı zirve sonrasında liderlerin bir bildiri yayınlaması bekleniyor.