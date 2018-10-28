"Suriye zirvesi, tarihi bir adımdır"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul'da yapılan Suriye konulu dörtlü zirvenin Türkiye'nin gelişmekte olan gücünü bir kere daha bütün netliğiyle gösterdiğini belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Almanya Şansölyesi Merkel'in, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İstanbul Mutabakatıyla sonuçlanan toplantıda bir araya gelmesi, tarihi bir adım, tarihi bir zirvedir." dedi. Kurtulmuş, Zeytinburnu Belediyesinin tarihi binasının açılışındaki konuşmasında, şehirlerin sadece güzel altyapılara ve mükemmel ulaşıma sahip olmasının yeterli olmadığını dile getirerek, bundan sonraki süreçte şehirlerin, ilçelerin kendi kimliklerini yeniden kazanması bakımından büyük bir atılıma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Tarihi binanın bir kültür merkezi haline dönüşmesinin ve belediyenin başkanlık temsil makamının burada bulunmasının önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Şehirlerimizin daha fazla nefes alabilen, halkımızın ihtiyaçlarını daha fazla karşılayabilen şehirler haline gelmesi de son derece önemli. İnşallah bundan sonraki süreçte AK Parti belediyelerinin başarıları artarak devam edecektir. İstanbul başta olmak üzere bütün ilçeleriyle birlikte Türkiye'nin her yerinde AK Parti belediyeciliğinin yeni dönemdeki gönül belediyeciliği adını verdiğimiz, halka dokunan, halkın günlük hayata ilişkin beklentilerini karşıladığı gibi kültürel beklentilerini de tazeleyen, güçlendiren daha rahat yaşam alanları sunan ve gerçekten insanların gönlüne dokunan belediyeciliğe 31 Mart 2019'da milletimizin büyük bir oranda onay vereceğine inanıyorum."

Kurtulmuş, 31 Mart 2019 seçimlerinin sadece yerel seçim olma özelliği taşımadığını kaydederek, şunları söyledi: "İktidarda olduğu 17 yıl boyunca büyük reformlar ve hizmetler yapan, halkın önünü açan, milletin iradesini her türlü iradenin üstüne koymayı başaran AK Parti iktidarlarının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaptığı en büyük reform olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonraki ilk seçimini yapıyoruz. AK Parti, Türkiye'ye millet adına damgasını vurmuş bir siyasi harekettir. Bundan sonraki dönemde de milletin beklediği bütün reformları, bütün gelişmeleri inşallah AK Parti öncülüğünde hep beraber yapacağız ve Türkiye'nin daha iyi bir noktaya gelmesi, daha güçlü bir ülke olması için elimizden geleni yapacağız. Onun için 31 Mart 2019 seçimleri, sadece belediye başkanlarının seçileceği bir seçim olmanın ötesinde Türkiye'nin hangi istikamette gideceğine bir kere daha milletin karar vereceği ve yön göstereceği bir seçim olacaktır." - "Türkiye olarak Suriye'deki sorunun çözülmesi için büyük gayret sarf ediyoruz"

Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin dünyada sözü ve fikri daha fazla dinlenen bir ülke haline gelmeye başladığına işaret ederek, şöyle devam etti: "Sadece dün İstanbul'da yapılan dörtlü zirveye baktığımız zaman Türkiye'nin gelişmekte olan gücünü bir kere daha bütün netliğiyle görüyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Almanya Şansöylesi Merkel'in, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İstanbul Mutabakatıyla sonuçlanan toplantıda bir araya gelmesi, tarihi bir adım, tarihi bir zirvedir. Ortadoğu coğrafyasının vekalet savaşları üzerinden tam bir kördüğüme dönüştüğü, Suriye sorununun çözülmesinin hemen hemen imkansız hale getirildiği bir dönemde Türkiye olarak başta İdlib olmak üzere Suriye'deki sorunun çözülmesi için büyük gayret sarf ediyoruz. Astana ile başlayan, Soçi ve Tahran'la devam eden ve en sonunda bir önceki İstanbul toplantısıyla İdlib'de çatışmasızlık bölgesi oluşturulmasına gelen süreç çok önemliydi. Birileri İdlib'de çatışmasızlığın ortaya çıkmasından rahatsız olabilir. Terör örgütleri vasıtasıyla o bölgede yeniden şer güçlerini harekete geçirebilirler. Bunun için dün yapılan toplantı fevkalade önemli. İnşallah İdlib başta olmak üzere Suriye'de bir güven, esenlik ortamının temin edilmesi için bütün gücümüzle çalışacağız. Bizim fikrimiz ve inancımız, Suriye'nin bütün kesimlerinin söz sahibi olduğu, yönetim ve karar süreçlerinde yer aldığı demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesidir. Yoksa biz Suriye'de kimin yönetimde olacağıyla ilgili değiliz. İsteriz ki sadece Suriye halkının sözü geçsin, bütün farklı kesimler yönetimde, siyasette söz sahibi, ekonomide pay sahibi olsun."