Suriye’de 10 Yıldır Süren Savaşın Mağduru Çocuklar

2011 yılının Mart ayında başlayan Suriye’deki iç savaş, yüz binlerce kişinin ölümüne, milyonlarcasının ya başka ülkelere göç etmesine ya da yerlerinden edinmesine neden oldu. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen barışın sağlanamadığı ülkede savaşın en büyük mağduru ise çocuklar oldu.

Binlerce çocuk, on yılı geride bırakan iç savaşta ya yaralandı ya da öldü. Sağ kalanlar ise hastalıkla ve açlıkla boğuşuyor. 3,5 milyon çocuk okula gidemiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), Suriye’deki çocukların son on yılda yaşadığı drama dikkat çekti. UNICEF, savaşta geride kalan on yıl içinde her sekiz saatte bir çocuğun ya yaralandığını ya da öldüğünü açıkladı. 2011 yılından beri 12 bin çocuğun ya yaralandığını ya da öldüğü kaydedildi.

UNICEF, Suriye’deki çocukların savaşın on yıl sonrasında şiddet, ekonomik sefalet ve Corona virüsü salgınıyla karşı karşıya kaldığını, bu üçlü sarmalın aileleri umutsuzluğa sürükleyerek yüzde 90’ını yardıma muhtaç hale getirdiğini açıkladı.

UNICEF'e göre salgın çocuklar ve aileleri üzerinde büyük bir ek yük oluşturdu, sosyal yapıyı parçaladı, çocuk evlilikleri arttı, çalışan çocukların yaşı yediye kadar düştü.