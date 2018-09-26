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Suriye’de 2 askerin şehit olduğu saldırıya karışan terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 20:16 | Son Güncelleme

Suriye’de 2 askerin şehit olduğu saldırıya karışan terörist yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA) Suriye’de 2 askerin şehit olduğu saldırıya karışan terörist yakalandıSuriye’de 2 askerin şehit olduğu saldırıya karışan terörist yakalandı

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