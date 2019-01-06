HABER

Suriye'de 2 İngiliz askerinin DEAŞ saldırısında yaralandığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 01:22 | Son Güncelleme

Suriye'de görev yapan İngiliz Özel Kuvvetlerine mensup 2 askerin DEAŞ'ın füze saldırısında yaralandığı öne sürüldü

LONDRA (AA) - Suriye'de görev yapan İngiliz Özel Kuvvetlerine mensup 2 askerin DEAŞ'ın füze saldırısında ciddi biçimde yaralandığı iddia edildi.

İngiltere'nin ulusal haber ajansı Press Association'ın haberine göre, DEAŞ'ın Suriye'de bu sabah gerçekleştirdiği füze saldırısında bölgede görev yapan 2 İngiliz Özel Kuvvetler askeri ciddi biçimde yaralandı.

Saldırıda bir PYD militanının da öldüğü iddia edildi.

Habere göre, yaralanan İngiliz askerleri bölgedeki ABD kuvvetleri tarafından hava yoluyla alandan uzaklaştırıldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir soru üzerine, "Özel Kuvvetler hakkında yorum yapmıyoruz." açıklamasında bulundu.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Üçe bölünen otomobilde can pazarı!Üçe bölünen otomobilde can pazarı!
Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, faciayı hostes ve yolcu önlediŞoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, faciayı hostes ve yolcu önledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ ingiltere Suriye

En Çok Okunan Haberler

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Türkiye o katil zanlısını konuşuyor! İşte ilk sözleri

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

Aday krizi! Topluca istifa ettiler

18 gündür kayıptı! Ormanda parçalanmış halde bulundu

18 gündür kayıptı! Ormanda parçalanmış halde bulundu

Rekor transfer resmen açıklandı

Rekor transfer resmen açıklandı

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

MHP adayı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

MHP adayı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Ankara'da patlama! 2'si polis 5 yaralı

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üçe bölünen otomobilde can pazarı!

Üçe bölünen otomobilde can pazarı!

Başkent'te bin polisle dev operasyon!

Başkent'te bin polisle dev operasyon!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 5 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgula

5 milyon lira sahibini buldu!

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Ankara için kuvvetli kar yağışı uyarısı

AK Parti İl Başkanı: AK Parti, MHP'yi kendi içinde minimize etti

AK Parti İl Başkanı’ndan MHP ile ilgili şok sözler

18 gündür kayıp olan kadının cesedi, ormanda parçalanmış halde bulundu

18 gündür kayıptı! Ormanda parçalanmış halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.