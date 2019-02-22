Suriye’de 200 ABD Askeri Barış Gücü Olarak Kalıyor

Beyaz Saray Suriye’den çekilme sonrasında yaklaşık 200 Amerikan askerinin Suriye’de bir süre daha kalacağını açıkladı. Karar Başkan Donald Trump’ın Suriye’den tamamen çekilme kararından geri adım olarak değerlendirildi. ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri karardan memnun. Başkan Trump Aralık ayında Suriye’de IŞİD’in yenilgiye uğratıldığını ve ülkede bulunan 2 bin Amerikan askerinin tamamen çekileceğini söylemişti. Trump Suriye’den çekilme kararını açıklaması sonrası kendi danışmanlarının ve başta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham olmak üzere çok sayıda Kongre üyesinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Trump, Suriye politikasını, IŞİD’le mücadele eden ve Türkiye’nin operasyon yapmakla tehdit ettiği Kürt güçleri koruyacak ve Amerika’nın ülkedeki varlığını İran etkisine karşı bir tampon görevi görecek şekilde değiştirmesi yönünde baskıya maruz kalmıştı. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders Suriye’den çekildikten sonra Amerika’nın yaklaşık 200 askeri Suriye’de barış gücü olarak bırakacağını açıkladı. Beyaz Saray’ın açıklaması Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesinin ardından geldi.

Üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisine göre Trump’ın bu kararı üzerinde bir süredir çalışmalar devam ediyordu. 200 Amerikan askerinin bölgede ne kadar süre kalacağı ve tam olarak nerede görev yapacağına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Ancak planlama süreciyle ilgili bilgisi olan ve CNN’e konuşan Amerikalı bir yetkiliye göre 200 Amerikan askerinin bir kısmı Suriye’nin kuzeydoğusunda bir kısmı da Amerika’nın Suriye’nin Irak ve Ürdün sınırı yakınlarındaki El Tanf Üssü’nde görev yapacak. “Karar Avrupa’nın uluslararası güce katkı sağlamasının önünü açabilir” Küçük bir grup Amerikan askerinin Suriye’de bırakılması Amerika’nın Avrupalı müttefiklerini Suriye’nin kuzeydoğusunda olası bir güvenli bölge oluşturulması amacıyla kurulacak uluslararası güce asker katkısı yapmalarının önünü açabilir. Suriye’de 200 Amerikan askerinin barış gücü olarak kalacak olması daha önce verdiği Suriye’den tamamen çekilme talimatı sebebiyle IŞİD’in yeniden güç kazanabileceği eleştirilerinin hedefi olan Başkan Trump’ın bu eleştirilere de göğüs germesine imkan tanıyabilir. Üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisi “Bu müttefiklerimiz ve belirli bir görev kapsamında sahada bulunacak olan koalisyon üyelerimize yönelik açık bir mesaj” açıklamasını yaptı.

Şimdiye kadar Avrupa ülkeleri Washington’ın bölgeye yönelik taahhüdünün devam edeceği konusunda sağlam bir söz almadan olası bir uluslararası güce asker katkısı yapma konusunda isteksiz davranmıştı. Belçika Savunma Bakanı Didier Reynders ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’la Pentagon’da görüşmesi öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada tekliflere açık olduklarını ancak Suriye’de asker bulundurma konusunun Amerikalı yetkililerle yapılacak görüşmelere bağlı olacağını ve böyle bir durumun hukuki çerçevesinin olması gerektiğini söylemişti. Suriye Demokratik Güçleri karardan memnun Suriye’de ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’nin komutanı IŞİD’le mücadeleye devam edilmesi için Suriye’de 1000-1500 civarında uluslararası gücün kalması çağrısında bulunmuştu. Beyaz Saray’ın Suriye’de 200 Amerikan askerini bırakma kararından Suriye’nin kuzeydoğusundaki yönetim memnun. Suriye Demokratik Güçleri’nin dış ilişkilerinden sorumlu yetkilisi Abdulkerim Ömer, Beyaz Saray’ın bu kararını olumlu değerlendirdiklerini, bu kararın bölgeyi koruyacağını ve Avrupa devletlerine de askerlerinin Suriye’de kalmaya devam etmesi yönünde teşvik edebileceğini söyledi.

Abdulkerim Ömer, “Bu karar terörizme karşı uluslararası koalisyonda yer alan ortaklarımız başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini de Suriye’de kalmaları konusunda teşvik edebilir. Bir grup Amerikan askerinin ve sayıca daha fazla olacak olan diğer koalisyon askerlerinin Suriye’de kalması bölgenin korunması ve bölgede istikrarın sağlanmasında rol oynayacaktır” diye konuştu. Suriye Demokratik Güçleri’nin ana omurgasını Türkiye’nin terör örgütü olarak gördüğü YPG oluşturuyor. Kürt yetkililer Amerika’nın bölgeden tamamen çekilmesinin bir güvenlik boşluğuna sebep olacağını ve bunun da Türkiye’ye uzun süredir dile getirdiği operasyonu başlatma imkanı verecek olmasından endişe ediyordu. Suriye’de özerklik isteyen Kürtler Beşar Esat hükümetiyle temasa geçmiş, Washington Suriye’den çekilmeye hazırlanırken kendileri için güvenlik garantisi almaya çalışmıştı. Abdulkerim Ömer “Bölgedeki bu güçlerin Suriye krizinin diyalogla çözülmesi amacıyla ciddi şekilde çaba gösterilmesi konusunda Şam yönetimi üzerinde bir baskı aracı olacağına inanıyorum” ifadesini kullandı.